Emotionsgeladen war der erste Tagesordnungspunkt der Gemeinderatssitzung - „Volksbefragung und Freibad Pyhra“. Nach nur 45 Minuten war es vorbei: Neos und SP-Gemeinderäte zogen aus. Mit nur elf verbleibenden VP-Mandataren war man nicht mehr beschlussfähig — die die Sitzung wurde abgebrochen.

Bürgermeister Werner Schmitzer informierte eingangs über den chronologischen Ablauf seit der Schließung des Freibads sowie das Ergebnis der Volksbefragung. “Es hat sich an der finanziellen Situation nichts geändert. Nachdem eine Finanzierung der Badsanierung der Gemeinde nicht möglich ist, lade ich alle Befürworter und die Opposition ein, das Bad auf privatwirtschaftlicher Basis zu betrieben“, bekräftigt VP-Bürgermeister Schmitzer.

Geschäftsführender Gemeinderat Christian Watzl forderte nach einer hitzigen Debatte Bürgermeister Werner Schmitzer auf politische Verantwortung zu übernehmen und zurückzutreten. Das Ergebnis der Volksbefragung sei ein klares Zeichen der Bevölkerung, für den Erhalt des Bades. „Wer Entscheidungen der Bürger ignoriert, der soll Platz machen, für jemanden der die Demokratie respektiert“, so Watzl. Zudem hätte die VP-Fraktion vor der Gemeinderatswahl behauptet, sie würde sich für den Erhalt des Bades einsetzten.

Für SP-Klubchef Günther Geritzer war der Auszug so etwas wie ein „letztes Aufbäumen“. „Ich sehe nicht ein, dass wir etwas schaffen sollen, was der Gemeinde in den letzten 20 Jahren nicht gelungen ist. Vermutlich ist das Bad jetzt ohnehin Geschichte.“, so Geritzer.

„Verhalten ist sachlich nicht begründbar“

Das Verhalten so Bürgermeister Werner Schmitzer, sei sachlich nicht begründbar und verantwortungslos und ist als populistischer Aktivismus zu bewerten. Durch den Auszug sei der Gemeinderat nicht mehr beschlussfähig gewesen und dadurch hätten wichtige Entscheidungen, wie etwa zwei Grundverkäufe und der neu ausverhandelte EVN-Stromliefervertrag nicht behandelt werden durch den Gemeinderat beschlossen worden sind“, so Schmitzer.

„Was die politische Verantwortung betrifft, so ist mir nicht klar, wofür ich persönlich Verantwortung zu tragen hätte, da sämtliche Entscheidungen rund um das Thema Freibad und Sanierung vom Gemeinderat beschlossen worden sind“, so Schmitzer.

Enttäuscht zeigt sich die Bürgerinitiative „Pro Freibad Pyhra“, man wolle zwar die nächste Sitzung abwarten, aber es habe keinen Sinn jetzt weitere Kosten durch die Bürgerinitiative zu erheben: „Wir sind Privatpersonen und können das Bad weder sanieren, noch die finanziellen Mittel aufbringen. Wir warten, ab, ob Bürgermeister Schmitzer bereit ist etwas zu tun, sonst macht es keinen Sinn.“

Chronologie rund um die Freibadsanierung:

Im April 2015 wurde im Gemeinderat beschlossen, das mehr als 40 Jahre alte Bad zu schließen. Der Grund: Hohe Sanierungskosten aufgrund von aufgetretenen Mängeln, aufgrund der statischen Mängel. Anstatt eine Mini-Sanierung um rund 15.000 Euro durchführen zu lassen, Weitere Investitionen wären in absehbarer Zeit fällig gewesen - Die kolportierten Kosten für eine Teilsanierung lagen bei rund 200.000 Euro (Platten um das Becken).

Der Gemeinderat hat sich aufgrund der Höhe dieser Kosten entschlossen Kosten und Möglichkeiten für eine Attraktivierung der gesamten Anlage, etwa durch eine Wasserrutsche, von einem Bäderplaner erstellen zu lassen. Kosten: rund 3 Millionen Euro. Die Wünsche waren rasch vom Tisch - alle waren sich einig, dass ein solches Projekt eine Nummer zu groß sei für eine Gemeinde wie Pyhra.

Danach wurde im Gemeinderat ein Plan B in Angriff genommen, die Kosten für die Erfüllung der behördlichen Vorgaben samt notwendiger Sanierungen, um den Badbetrieb für die nächsten zehn Jahre zu sichern. Kosten dafür: 870.000 Euro. Im Gemeinderat wurde mehrheitlich beschlossen den Betrieb des Freibads nicht mehr aufzunehmen.

Es gründete sich in Folge eine Bürgerinitiative, die eine Volksbefragung anstrebte und mit knapp 900 Unterschriften durchsetzte. Das Ergebnis der Volksbefragung: Die Fragestellung lautete „Sind Sie für eine Wiedereröffnung des Freibads Pyhra nach einer kostengünstigen und Bedarfsgerechten Sanierung — laut Kostenschätzung 870.000 Euro Sanierungskosten mit einem jährlichen Defizit von rund 160.000 Euro?“

Die Beteiligung an der Volksbefragung lag bei 43 % — 57 der Bevölkerung hat sich nicht an der Abstimmung beteiligt

898 Bürger stimmten mit „Ja“, das sind 61,7%

557 Bürger stimmten mit „Nein“, das sind 38,3%.