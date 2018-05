Waldbrand war zum Glück falscher Alarm .

Gänsehaut-Feeling am Dienstag kurz vor 22.30 Uhr in Pyhra und Umgebung: Die Sirenen schlugen Alarm, unmittelbar darauf war das Heulen der Folgetonhörer im Minutentakt zu hören. Grund dafür war ein über ein Flugzeug an Austrocontrol gemeldeter Waldbrand.