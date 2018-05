Der warme Frühling lockt auch viele Grillbegeisterte ins Freie. Auch dorthin, wo sie normalerweise nicht dürfen. Wie etwa am Ratzersdorfer See. Denn dort ist abseits des neu gestalteten offiziellen Platzes das Grillen verboten. Viele schreckt dies aber nicht ab – und das wiederum sorgt für Ärger.

Unter anderem bei See-Lounge-Gastronom Manuel Pemmer. „Vor allem auf der freien Wiese beim Skaterplatz wird gegrillt. Viele Gäste ärgern sich, weil es rüberraucht“, berichtet er. Finanziell beeinflusse es Pemmer aber nicht: „Es handelt sich dabei um Leute, die ohnehin nicht zu mir essen kommen. Aber viele fühlen sich nicht wohl, wenn rundherum gegrillt wird. Das ist ein großes Thema.“

Stadt verweist auf Möglichkeiten am ausgewiesenen Grillplatz

Die Stadt verweist auf die Möglichkeiten am ausgewiesenen Grillplatz, wohin auch Griller mitgebracht werden können. „Der Platz wird öfters von recht großen Gruppen in Anspruch genommen. Es scheint andere Seebesucher zu geben, die das stört“, so Baudirektor Kurt Rameis. Außerhalb dieses Platzes würden Hinweisschilder auf das Verbot aufmerksam machen. „Die Piktogramme sind so gestaltet, dass sie von allen verstanden werden“, betont Rameis. Bei Verstößen würden Magistratsmitarbeiter darauf hinweisen und illegale Grillstellen entfernen.

Die Polizei greift hingegen hier nicht ein: „Es handelt sich um eine Gemeindeverordnung, die wir nicht exekutieren dürfen“, so Stadtpolizeikommandant Franz Bäuchler.