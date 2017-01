Nicht schlecht staunten Anrainer und Passanten, als in der Vorwoche auf der Metro-Baustelle in der Stattersdorfer Hauptstraße wieder die Bau-Maschinen auffuhren. Vor einem Monat hatte das Land einen Baustopp verhängt, da die Grundstücks-Umwidmung noch nicht rechtskräftig ist.

„Die Stadt als Baubehörde wurde von uns aufgefordert, den Baustopp durchzusetzen“

Vermutete man beim Land zuerst, dass es sich nur um Sicherungsmaßnahmen handelt, so zeigt die NÖN-Recherche, dass die unterschiedliche Auslegung der Rechtslage der Grund dafür ist: Die Stadt und Metro gehen davon aus, dass der Einspruch gegen den Baustopp-Bescheid eine aufschiebende Wirkung hat, Landesrat Tillmann Fuchs wiederum versichert, dass er diese nicht habe.

„Die Stadt als Baubehörde wurde von uns aufgefordert, den Baustopp durchzusetzen“, erklärt Fuchs. Komme die Stadt dieser Aufforderung nicht nach, müsse Bürgermeister Matthias Stadler mit einer Anzeige wegen Amtsmissbrauchs rechnen.

Dieser will aber nicht klein beigeben. Die Stadt habe fristgerecht eine Beschwerde gegen den Bescheid eingebracht. Auf 23 Seiten seien Verfahrensfehler des Landes, falsche Zuständigkeiten, die Verletzungen von verfassungsmäßig geschützten Rechten sowie falsche Auslegungen des Raumordnungsgesetzes aufgelistet. Nach dem Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz habe diese Berufung aufschiebende Wirkung: „Der Bauwerber kann daher auf eigenes Risiko die Arbeiten fortsetzen.“

Wird St. Pölten vom Land NÖ benachteiligt?

Abseits aller „juristischen Spitzfindigkeiten“ sieht Stadler aber auch eine Benachteiligung St. Pöltens gegenüber anderen Gemeinden, vor allem auch Wirtschaftsparks mit Ecoplus-Beteiligung. So seien in Ennsdorf auf Bauland-Industriegebiet Betriebe wie ein Karosseriebauer, ein Zwischenhändler für Armaturen und Pumpen und ein Gastgewerbebetrieb, im Industriegebiet in Kottinghörmanns bei Schrems ein Paintballfeld und ein Installateur errichtet worden. „Nirgendwo ist eine Nichtigkeitserklärung des Landes erfolgt“, so Stadler. Aber ein Großmarkt, der rund um die Uhr geöffnet ist, Nachtanlieferungen bekommt und in den zehn Hofer-Märkte passen, wäre nicht rechtskonform. Das Land messe hier mit zweierlei Maß.

Abgesehen davon sei der Baustopp auch in der Sache nicht gerechtfertigt. Der Betrieb des Metro-Marktes stinke weder, noch sei er laut. Zudem sei der überarbeitete Flächenwidmungsplan bereits vom Gemeinderat beschlossen, ausständig sei noch die Genehmigung durch das Land.

Zu erwarten ist jetzt, dass der Streit beim Landesverwaltungsgericht landen wird. In Baurechtsangelegenheiten liegt dort die Verfahrensdauer im Schnitt bei sechs Monaten.