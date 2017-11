Die Stadt ist für den ersten Schneefall gerüstet – die heiße Phase der Vorbereitung ist vorbei. Nach dem vergangenen strengen Winter, legt das Winterdienst-Team besonders viel Wert auf Vorsorge. Damit es zu keinen Engpässen kommt, sind 1.200 Tonnen Riesel und 600 Tonnen Salz eingelagert, „der Rest wird laufend nachbestellt, zum Teil automatisiert über eine elektronische Wiegeeinrichtung“, erklärt der Leiter des Wirtschaftshofes, Erwin Sulzer.

Streckennetz wird schon vorab kontrolliert

Nach den erledigten Wartungs- und Servicearbeiten an Fuhrpark, Salzsilo und Solenanlage, wird jetzt noch das Streckennetz kontrolliert. Schon im Sommer wurden die ersten Arbeiten begonnen. Die 130 Mitarbeiter werden jetzt noch nachgeschult, der Winterdienstplan erstellt sowie die Schneestangen und Schneefangzäune aufgestellt. Zusätzlich werden die Wetterdaten ständig verfolgt um zu Wissen, wann der Schnee jetzt kommt. Einsatzbereit ist bereits der Fuhrpark mit insgesamt 47 Fahrzeugen, darunter zwölf Lkw und 15 Kleintraktoren. Weiters stehen 20 Frächter, beziehungsweise Landwirte, in Bereitschaft.

Auch St. Pöltner Landesstraßen müssen schnee- und eisfrei gehalten werden

Doch das 376 Kilometer große Streckennetz und die 192 Rad- und Gehwege die die Stadt betreut, sind nicht die gesamte Fläche, die im Winter verkehrsfit bleiben muss. Auch die St. Pöltner Landesstraßen müssen schnee- und eisfrei gehalten werden. Dafür zeichnet die Straßenmeisterei Pottenbrunn verantwortlich. Mit 45 Mitarbeitern betreut das Team ein Streckennetz von 246 Kilometer Landesstraßen in St. Pölten, Wilhelmsburg, Böheimkirchen, Pyhra, Kapelln, Perschling, Kasten, Stössing und Michelbach. In der Stadt kümmert sich die Straßenmeisterei unter anderem um die Mariazellerstraße, den Schießstatt- und Schulring oder die Stattersdorfer Hauptstraße. Für den Winterdienst sind 1.800 Tonnen Salz sowie 2.500 Tonnen Splitt eingelagert.

Enge Zusammenarbeit mit dem Wirtschaftshof

Ob vermehrt Splitt oder Salz verwendet wird, lässt sich nicht so einfach sagen: „Die Salz- beziehungsweise Splittstreuung ist nach Verkehrsaufkommen geregelt. Das Verhältnis liegt ungefähr bei 55:45“, so Stefan Handschuh, Leiter der Straßenmeisterei. In der Vorbereitung fehlt nur mehr das Aufstellen der Schneestangen und Schneewände. Das dauert etwa sechs bis acht Wochen. Handschuh betont: „Sowohl bei der Vorbereitung als auch im Einsatzfall erfolgt eine enge und positive Zusammenarbeit mit dem Wirtschaftshof.“ So half im Jänner etwa die Straßenmeisterei Pottenbrunn der Stadt bei einem Salzengpass aus.