Smartphones erleichtern die Einsätze der niederösterreichischen Florianis. Wenn sie die „Grisu NÖ“-App gespeichert haben. Denn diese zeigt für ganz Niederösterreich an, wo gerade ein Feuerwehreinsatz läuft, und welche Art Einsatz es ist. Entwickelt hat die App der Wolfsgrabner Alex Gassner, selber Mitglied der örtlichen Feuerwehr.

Die App bezieht ihre Information von der Warn- und Alarmstufenliste (WASTL) der Feuerwehr Krems. „Ich wollte erreichen, dass diese Daten auch Smartphone-gerecht abrufbar sind“, erzählt Softwareentwickler Gassner. Seine Feuerwehrkollegen können am Handy nachvollziehen, bei welchen Einsätzen sie dabei waren. Außerdem gibt es eine Wasserkarte, auf der alle Hydranten markiert sind. „Das Kommando der Feuerwehr Wolfsgraben hat iPad-Halterungen in den Fahrzeugen installieren lassen, damit die App auch beim Einsatz abrufbar ist“, so Gassner.

Den Pager kann die App nicht ersetzen. Denn die Leitstellen können auch offline sein und dann gelangt die Alarmierung nicht bis zur App. „Sie dient nur Informationszwecken“, so Gassner. Und sie ist „open source“, das heißt, der Quellcode ist offen verfügbar und jeder, der mag, kann mitentwickeln.

„Grisu“ gibt es seit drei Jahren. Seitdem wurde die App über 50.000 Mal heruntergeladen. Sie ist im iTunes-Store und im Google Play-Store verfügbar.