Etwas mehr als drei Monate vor der Nationalratswahl am 15. Oktober haben nun nach der SP auch die Grünen, die FP und die VP ihre Wahlkreis-Listen präsentiert. An den Spitzen der Listen gibt es keine Überraschungen.

Die Grünen führen, wie bereits berichtet, St. Andrä-Wörderns Vizebürgermeisterin Ulrike Fischer und Eichgrabens Vizebürgermeisterin Elisabeth Götze an. Auf der blauen Liste findet sich an oberster Stelle der Kaumberger Nationalratsabgeordnete Christian Hafenecker. Die schwarzen Kandidaten führt sein Sieghartskirchener Kollege Johann Höfinger an, Markersdorf-Haindorfs Bürgermeister Friedrich Ofenauer kandidiert an dritter Stelle.

Der St. Pöltner Anteil auf den Listen ist überschaubar

Für die FP tritt an sechster Stelle Jennifer Köhler an, an immerhin vierter Stelle findet sich VP-Kandidatin Barbara Brandstetter. Die meisten Kandidaten aus der Landeshauptstadt hat die SP (die NÖN berichtete): Robert Laimer, Renate Gamsjäger, Karl Lackner, Matthias Stadler, Anton Heinzl und Corinna Jost. Ihnen gesellt sich an der Landesspitze eine prominente Kollegin hinzu: Bildungsministerin Sonja Hammerschmid ist auf Platz eins des Wahlvorschlags für die SP-Landesliste, die am 14. Juli beschlossen wird. Die gebürtige Steyrerin ist seit einigen Monaten offizielles Mitglied der

St. Pöltner Stadtpartei.

Die NEOS haben ihre Wahlkreis-Liste noch nicht zusammengestellt. Voraussichtlich wird Gemeinderat Christian Watzl aus Pyhra die Liste anführen – der 43-Jährige ist auch auf Platz vier der Landesliste der NEOS gereiht.