Der neue Fahrplan der ÖBB tritt am 11. Dezember in Kraft. Für die Pendler zwischen St. Pölten und Wien bringt er vor allem zu den Stoßzeiten Verbesserungen.

Verbesserungen für Pendler

Im Morgenverkehr kommt ein neuer Zug mit Abfahrt um 6.45 Uhr am St. Pöltner Hauptbahnhof. Er wird um 7.11 Uhr in Meidling und um 7.18 Uhr am Hauptbahnhof sein – weiter bis zum Flughafen Wien-Schwechat wird er allerdings nicht geführt. Im Nachmittagsverkehr kommt werktags ein zusätzlicher D-Zug in Richtung St. Pölten. Abfahrt ist um 16.44 Uhr am Wiener Hauptbahnhof, Ankunft in der Landeshauptstadt um 17.16 Uhr.

Die meisten neuen Verbindungen gibt es an Freitagen auf der neuen Westbahnstrecke, alle in Richtung St. Pölten. Um 12.44 Uhr, 13.50 Uhr, 14.44 Uhr und 17.50 Uhr fahren am Hauptbahnhof in Wien die D-Züge ab, 30 Minuten später kommen sie in St. Pölten an und fahren dann nach Amstetten weiter.

Neuerungen gibt es auch auf der Strecke in Richtung Westen. Der REX, der von Amstetten nach St. Pölten und zurück bisher nur an Werktagen verkehrte, wird künftig täglich fahren. „Dadurch gibt es eine Ausweitung des Ein-Stundentaktes am Wochenende sowie eine zusätzliche Verbindung von St. Pölten ins Erlauftal“, informiert ÖBB-Sprecher Christopher Seif. Nur mehr an Werktagen werden hingegen die Züge R 2008 und R 2012 von St. Pölten nach Pöchlarn, der R 2011 und der R 2015 von Pöchlarn nach St. Pölten verkehren. Ins Traisental gibt es ebenfalls eine Veränderung. Der Schülerzug 6606 von St. Pölten nach Hainfeld wird ab Traisen in Taktlage gelegt und erhält so einen Anschluss aus Lilienfeld.

66 moderne Cityjets ab 2018 unterwegs

Bei der Präsentation des neuen Fahrplanes in St. Pölten betonte Verkehrslandesrat Karl Wilfing, dass sich die letztjährige umfangreiche Fahrplanumstellung mit Einrichtung eines Integrierten Taktfahrplanes bewährt habe. „Das zeigt sich ganz deutlich in den Fahrgastzuwachsraten in diesem Jahr“, so Wilfing.

ÖBB-Regionalmanager Michael Elsner und Verkehrslandesrat Karl Wilfing können einige Neuerungen für St. Pöltner Pendler vorstellen und sind zufrieden mit der Entwicklung der Fahrgastzahlen. | NOEN, Birgit Kindler

Insgesamt gibt es eine Angebotsausweitung in der Ostregion von mehr als 280.000 Zugkilometern pro Jahr. „Künftig werden den Kunden auch mehr moderne Railjets und Cityjets zur Verfügung stehen“, informierte Michael Elsner, Regionalmanager ÖBB-Personenverkehr. Ab Fahrplanwechsel sind auf der Westbahnstrecke täglich 19 Cityjets im Einsatz, bis zum Februar 2018 sollen es insgesamt 66 sein.

Pro Jahr werden jährlich 30 Millionen Euro vom Land in den Nahverkehr investiert statt wie bisher 18 Millionen Euro, betonte Wilfing. Ein guter Teil davon komme dem Zentralraum zugute.