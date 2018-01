Mit Beginn der heurigen Sommerferien wird der Busbetrieb in weiten Teilen des Bezirks attraktiver. Derzeit läuft die Ausschreibung für das Gebiet „St. Pölten Region“, das grob gesagt die Gemeinden zwischen St. Pölten (südliche Grenze), Krems (nördlich), Loosdorf (westlich) und Sieghartskirchen (östlich) inkludiert. Mit der Neuordnung möchte der Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) das gesamte Regionalbussystem in diesem Gebiet optimieren.

Fahrplan soll verbessert werden

Ein wesentlicher Aspekt der Neugestaltung des Busverkehrs ist ein verbesserter Fahrplan. Für exakte Auskünfte sei es zwar noch zu früh, VOR-Sprecher Georg Huemer erklärt aber gegenüber der NÖN: „Die Regionalbuslinien sollen untereinander, aber auch mit Lup und Bahn, bestmöglich abgestimmt werden.“ So soll es teilweise auch längere Bedienungszeiten am Abend geben und Wochenendverkehr in Regionen, in denen bislang samstags und sonntags noch kein Bus fährt. Zusätzlich sollen auch die Haltestellen-Schilder und -Ausstattung wie Fahrplanaushänge vereinheitlicht werden.

„Die Regionalbuslinien sollen untereinander, aber auch mit Lup und Bahn, bestmöglich abgestimmt werden.“ Georg Huemer, VOR-Sprecher

Unterwegs sein soll dann eine moderne Flotte. Diese Busse werden ein einheitliches Design sowie WLAN an Bord haben, mit einer Klimaanlage ausgestattet und barrierefrei zugänglich sein – inklusive Mehrzweckabteil für Kinderwägen oder Rollstühle.

Außerdem soll ein elektronisches Fahrgast-Informationssystem mit Monitoren im Bus unter anderem die nächsten Haltestellen anzeigen. Mit an Bord sein soll auch die Ausrüstung, um Ampelanlagen steuern zu können, wodurch ein flüssigerer Öffi-Verkehr im Stadtgebiet ermöglicht wird.

Derzeit wird der Großteil in der Region, nämlich 15 Linien, von Postbus betrieben, zwei Linien von Temper und eine von Dr. Richard. Welche Anbieter künftig unterwegs sein werden, soll im ersten Quartal entschieden werden. „Es ist ein laufendes Verfahren, und jedes derartige Verfahren ist mit einer Reihe von Unwägbarkeiten verbunden“, erklärt Huemer, warum es noch kein genaues Datum gibt. Die neuen Verträge werden für einen Zeitraum von acht Jahren abgeschlossen, mit Option auf zwei weitere.

Das Pielachtal kommt erst nächstes Jahr dran

Bereits unterwegs sind die Busse in dem einheitlichen System in der Region Wienerwald, wo man seit April 2017 in die neuen Fahrzeuge einsteigen kann. „Die Kundenrückmeldungen sind großteils sehr positiv“, berichtet Huemer.

Noch nicht Teil der heurigen Ausschreibung sind Gemeinden südlich von St. Pölten wie Wilhelmsburg und jene im Pielachtal. „Sie sind Teil der Ausschreibungsregion Mostviertel. Aus heutiger Sicht ist der geplante Betriebsstart hier im Sommer 2019“, erklärt Huemer.