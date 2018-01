Die Wiener Dialektrapper von Kreiml & Samurai machen das ganze Land unsicher. Mit ihrem gerade veröffentlichten Album stoppen sie bei ihrer Tour auch im St. Pöltner Warehouse. Wer die Scheibe „Wuff Oink“ live in concert mit aufregender Bühnenshow am Freitag, 19. Jänner, sehen will, kann sich auf sein Glück verlassen.

Das Duo, das bereits in der Hau-Drauf-Rap-Formation „Wienzeile“ die Szene unsicher gemacht hat, zeigt mit ihrem dritten Album einmal mehr, was es kann. Bereits in der ZIB24 des ORF gefeatured und mit zahlreichen Radio-Auftritten, sind die beiden nicht mehr aufzuhalten. Mit viel Humor und ohne Scham nehmen sich Kreiml&Samurai auch in „Wuff Oink“ kein Blatt vor den Mund.

Die Party im Warehouse startet um 22 Uhr und endet erst, wenn die Sonne schon wieder hervorkriecht.

Für die Show gibt es nämlich keinen Vorverkauf, sondern nur Abendkasse – mit der NÖN können 2x2 Glückliche aber Tickets gewinnen.

Dafür einfach eine E-Mail an redaktion.poelten@noen.at schicken oder der St. Pöltner NÖN über Facebook eine Nachricht senden. Gewinner werden bis Donnerstag, 18. Jänner, um 16 Uhr verständigt. Die Chance ist einmalig, die Konzerte in Wien, Graz und Salzburg waren bereits bis auf den letzten Platz ausverkauft.