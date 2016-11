„Vor 15 Jahren gab es einfach nichts für Leute mit alternativem Musikgeschmack in der Gegend. Also dachten wir uns, wir müssen eben selber etwas auf die Beine stellen“, erzählt Christoph Winter von den Anfängen der Rock‘n‘Roll-Highschool.

Zusammen mit Matthias Nimpfer und Thomas Kern startete er eine Erfolgsgeschichte: Bis zu zweimal im Monat veranstaltete das Kollektiv ein Event für Fans des Punks, Rocks, und anderer gitarrenlastiger Musik. Später sollte als junge, energische Unterstützung noch Paul Buchetitsch dazustoßen.

Großes Jubiläum im Warehouse

In den letzten fünfzehn Jahren beschallte die Truppe so ganz Niederösterreich – und feierte nun im St. Pöltner Warehouse ihr Jubiläum. Dafür holte sie verschiedene Ska- und Punkbands auf die Bühne und lud das Publikum zu einem heißen Karaoke-Bash mit Live-Band. Der Besucheransturm bestätigte die Veranstalter, denn: „Wir versuchen einfach nur, Punkrockmusik unters Volk zu bringen.“ Der Übernahme von computergenerierter Musik stehen sie kritisch gegenüber, doch Nimpfer betont: „Das immer noch so viele, – auch junge Leute – kommen, ist genug Bestätigung.“ So haben sich die Masterminds der Rock‘n‘Roll-Highschool auch gegen alle Widerstände immer durchgesetzt und sind sich sicher: „Der Rock‘n‘Roll geht niemals unter.“

Für die Zukunft haben sie große Ziele: Ihr Wunsch ist es, eine neue Generation für Punkrock zu begeistern: „Sobald es junge Leute gibt, die uns ‚Konkurrenz‘ machen wollen, haben wir in Wirklichkeit gewonnen“, erklärt die Erfolgstruppe.