Kaum ist die Aufregung um die gefällte Allee in der Eybnerstraße abgeflaut, zieht die Stadt neuen Unmut auf sich. Im Zuge der im Gemeinderat beschlossenen Sanierung sollen die Bäume in der Rennbahnstraße gefällt werden.

„Wenn bei allen Straßensanierungen alle Bäume gefällt werden, wird nicht mehr viel übrig bleiben“, ärgert sich Grün-Gemeinderat Markus Hippmann, der der Sanierung die Zustimmung verweigerte. Die Stadt müsse überlegen, wie sie einem derartigen Kahlschlag künftig vorbeugen und die Bemühungen verstärken könne, um Bäume bei Straßensanierungen zu erhalten.

Rameis: „Fällen nicht aus Jux und Tollerei“

„Wir fällen keinen einzigen Baum aus Jux und Tollerei“, versichert Baudirektor Kurt Rameis. Jede Fällung gehe auf eine seriöse, fachliche Beurteilung zurück. Fakt sei aber, dass die Stadt das Risiko trage, wenn ein herabfallender Ast oder umstürzender Baum jemanden verletze oder gar töte. Das habe nicht zuletzt das Urteil nach dem tödlichen Unfall vor sieben Jahren in der Josefstraße gezeigt. Genau dieses Risiko sei bei älteren Bäumen größer und könne auch nicht – beispielsweise an Anrainer – abgetreten werden. Der ökologische Mehrwert älterer Bäume, so Rameis, werde vor Gericht nicht gewürdigt. Folglich steige die Zahl der Bäume in der Stadt durch Nachpflanzungen zwar, das Durchschnittsalter sinke aber.

Wenig Verständnis hat Rameis dafür, dass mitunter Magistratsmitarbeiter heftig angegriffen werden: „Auch sie sind Menschen, die es selber schmerzt, wenn sie einen Baum zur Fällung verurteilen müssen. Es schmerzt dazu noch die grundlose Unterstellung, dass solche Entscheidungen leichtfertig getroffen werden.“