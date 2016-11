Die geplante Übernahme des Egon durch Langzeitkellner Thorsten Schuster ist geplatzt. „Wir sind uns bei den letzten Verhandlungen in mehreren Sachen nicht einig geworden“, erklärt Egon-Wirt David Schröding. Schuster sei auch – einvernehmlich – nicht mehr Teil des Egon-Teams.

Schröding bleibt weiter Egon-Wirt

Die Folge: Der neue Egon-Wirt bleibt der alte. Schröding belässt allerdings nicht einfach alles beim Alten, sondern nimmt den „Fast-Wechsel“ zum Anlass, das Egon zumindest teilweise auf neue Beine zu stellen. „Ich mache weiter, werde aber einige Dinge ändern, so dass sich unsere Gäste wohlfühlen und auch wir.“

Kurze Umbaupause im Jänner und Februar

Schröding wird am 14. Jänner für eineinhalb Monate zusperren und am 3. März eine große Wiedereröffnungs-Party geben. In der Pause wird das Egon im Farbton Terracotta ausgemalt, werden neue Beleuchtungskörper installiert, werden Sessel ausgemustert und wird vor allem der Keller einladender gestaltet. „Wir werden die Fassade runterklopfen und das stimmungsvolle Gewölbe herausarbeiten.“ Zudem will Schröding eine neue 40-Stunden-Kraft einstellen und eine neue Speisekarte präsentieren. Dienstags und mittwochs wird der neue alte Egon-Wirt jetzt wieder geöffnet haben.

Der "neue/alte" Wirt möchte noch einmal durchstarten

Schröding zeigt sich motiviert: „Ich habe erkannt, dass ich noch einmal richtig Gas geben will, meinen Gästen etwas bieten will. Und außerdem will ich wieder zu den besten Abendlokalen der Landeshauptstadt zählen.“