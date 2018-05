In Gemeinden wie in Böheimkirchen erfreuen sich Park & Drive-Plätze immer größerer Beliebtheit. Diese Parkplätze in unmittelbarer Nähe zu Autobahn-Abfahrten sollen das Bilden von Fahrgemeinschaften erleichtern, indem Pendler dort ihre Fahrzeuge parken und gemeinsam in einem Auto weiterfahren können. In St. Pölten sucht man solche Plätze bisher vergebens.

Dabei gab es schon einmal konkrete Pläne, erzählt Stadtplaner Jens de Buck von intensiven Gesprächen zwischen Land, Asfinag und Stadt: „Es war ein Standort bei der Anschlussstelle St. Pölten-Ost vorgesehen. Leider konnten die Gespräche mit dem privaten Grundeigentümer seitens des Landes und der Asfinag nicht erfolgreich abgeschlossen werden.“ Laut de Buck hatte die Stadt sogar schon Vorsorge im Flächenwidmungsplan getroffen.

Seit Jahren forcieren das Land und die Asfinag solche Park & Drive-Plätze

Die Errichtung der Stellflächen übernehmen die beiden, die Gemeinde kümmert sich um die Erhaltung. „Leider gelingt die Errichtung aus unterschiedlichen Gründen nicht immer“, erklärt Gerhard Fichtinger von der Straßenbauabteilung des Landes. In St. Pölten gebe es derzeit keine neuen Pläne.

Einige Lenker sind daher selbst kreativ geworden und parken teilweise unerlaubt etwa an der B 1 in Ratzersdorf unter der S 33-Überführung, an der Purkersdorfer Straße beim Knoten St. Pölten-Ost oder bei der BP-Tankstelle im Süden.