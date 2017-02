„Wird die Kremser Gasse für alle Personen erreichbar sein?“, sorgt sich der Club 81 in einem Schreiben wegen der Großbaustelle ab März in der Kremser Gasse. Obmann Josef Schoisengeyer befürchtet, dass der Austausch der Leitungen Einschränkungen für Menschen mit Rollstuhl oder Rollator beziehungsweise Eltern mit Kinderwägen mit sich bringt.

Prompt reagiert hat Baudirektor Kurt Rameis auf die Anregungen des Club 81. Er habe sie bereits bei einer Besprechung aller Einbautenträger eingebracht. Während der zwei Bau-Abschnitte zwischen Brunngase und Marktgasse würden Stege und Brückenplatten über die offenen Künetten führen, erklärt Rameis. „Das sollte für Rollstuhlfahrer zu bewältigen sein.“

Große Chance für eine bessere Barrierefreiheit

Außerdem angeregt hat Schoisengeyer, bei der Pflastergestaltung Rücksicht zu nehmen und auch an seitliche Auffahrrampen vor den Geschäften zu denken. „Damit würde man die einmalige Chance für eine bessere Barrierefreiheit in unserer Landeshauptstadt nutzen“, betont der Obmann. Dazu kann der Baudirektor berichten, dass die neue Pflasterung, die 2018 angebracht wird, ähnlich jener in der Brunngasse wird.

„Da haben wir Pflastersteine mit einer groben Oberfläche vermieden“, so Rameis. Was die Eingänge zu Geschäften anbelangt, werde man sich bemühen, möglichst alle ohne Portalstufen anzuschließen. „Die Projektierung beginnt aber erst, also kann ich dazu noch nicht viel sagen.“