„Meine Schwester hat gesagt, du wirst jetzt Skater. 2009 war das halt noch cool“, erzählt Melvin Tricoire lachend. Vorsichtig rollt er seine Zigarette im Aschenbecher ab und blickt verstohlen auf sein Skateboard. „Was ich bin, bin ich wegen dem Skaten.“ Er ist Mitglied der ersten Stunde, seit eine Gruppe von jungen Skateboardern aus St. Pölten die STP Skate Association 2011 gründete. Nicht zuletzt, um eine Alternative zum aufgelassenen Körnerskatepark bauen zu können.

Skateparkblues Part I

Felix Holzer hat den Wallride perfektioniert. | NOEN, Winklmüller

Kaputte Rampen und erzürnte Anrainer sind das, was heute in den Köpfen der Skater über den alten Skatepark bleibt. Er wurde 2011 geschlossen. Die Begründung: Ein Lehrerparkplatz sollte gebaut werden. Daraus ist bis heute nichts geworden, der Platz im Hammerpark steht seit Jahren leer. Vom ehemaligen Skatepark ist keine Spur mehr zu sehen. Was blieb, war der Bedarf nach einem neuen Park für die jungen Skater.

Jakob Winter, damals Vorsitzender der Sozialistischen Jugend und heute Journalist, füllte gemeinsam mit der STP Skate Association diesen luftleeren Raum mit dem Plan für einen neuen Skatepark. „Der hat echt jedes Mal bei uns Tschick geschnorrt“, scherzen sie. Das sei aber das Mindeste gewesen, womit sie sich revanchieren konnten. Winter hat das Bauprojekt des „Lakesideparks“ maßgeblich mitgetragen. „Es hat so gewirkt, als ob es ihm ein echtes Anliegen war, dass aus dem Park was wird.“

In grauer Vorzeit stand auch Winter auf einem Skateboard und machte etwas, das von oben wie der Skatetrick Ollie ausgesehen haben soll. Schlussendlich war er aber ein Fremdkörper in der Materie Skaten.

Skater im Herzen

Seine Skateboardkarriere blieb kurz. Winters damaliges Ziel war es, „Stadtpolitik mit und für Jugendliche“ zu verwirklichen. „Das war ein Mitbestimmungsprozess, der Vertrauen in Staat und Demokratie befördern sollte. Wenn die Stadt einen Skatepark hinstellt, hat er diesen Bürokratietouch. Einen selbst gebauten Park akzeptieren die Skater als ihren eigenen und passen besser auf ihn auf“, so Winter.

Der Lakesidepark neben der NV-Arena bietet den St. Pöltner Skatern eine neue „Heimat“. Zufrieden mit der Situation ist man aber nicht. | NOEN

Das Hauptproblem auf dem Weg zu diesem dringend nötigen neuen Skatepark bildete fehlende Kommunikation zwischen Skatern und Stadt. Winter sprach mit beiden Seiten und stellte sich als Mittelsmann und Kommunikator zur Verfügung. Fazit war der von der Stadt finanziell unterstützte Bau eines „Best of Skatepark“. Das hieß, funktionierende Obstacles – ein Sammelbegriff für Rampen und andere Skateparkgeräte – von den umliegenden Skateparks mitsamt neuem Material beim zukünftigen Lakesidepark zusammenzutragen, um einen Park zu bauen. Daraus entstand in eineinhalbjähriger Alleinarbeit des Skater-Teams und Winter der Lakesidepark am Ratzersdorfer See.

Ästhetisches Knochenbrechen

„99 Prozent vom Skaten sind Hinfallen und Aufstehen“, erklären die Skater und grinsen. Narben und Schürfwunden finden sich auf jedem hier im Raum. So oft sie auch einen Trick nicht schaffen, das Skaten gibt ihnen eine Basis, eine Grundfeste, auf die sie sich immer wieder zurückfallen lassen können. Es hält sie zusammen. Das Skateboard als Boden unter den Füßen.

„Du entwickelst eine komplett neue Wahrnehmung"

Skaten bleibt trotzdem eine Subkultur. Physische und psychische Kreativität sind unentbehrlich. Es funktioniert nicht nach bestimmten Regeln und Normen wie andere Sportarten. „Das Ganze ist Kunst, weil du eine Betonmauer siehst und sie in eine Curb verwandelst“, sagt Melvin, „du entwickelst eine komplett neue Wahrnehmung. Wenn du skatest, siehst du eine Stadt nie wieder wie davor.“

Ihre Kunst und Kreativität tragen die Mitglieder in ihren Skatevideos in die virtuelle Welt. Monatelang sammeln sie Sequenzen von Skateboardtricks, schneiden Clips, unterlegen die Videos mit Musik und machen sie publik. Das kommende Video heißt „Tschick 1000“. Es zeigt Szenen von der letzten STP-Skatetour durch Nordeuropa, zusammengewürfelt mit Skateclips aus St. Pölten.

Der Name kommt von der berühmten Kamera GX 1000, vorwiegend benutzt für Skatevideos. Da sich das mit dem exzessiven Zigarettenkonsum der Gruppe deckt, entschieden sich die Skater kurzum, ihr neues Skatevideo danach zu benennen. Lachend fügen sie hinzu: „Das Lustige ist, dass wir das Video mit einer billigen Digicam gefilmt haben, die wie der kleine, dumme Bruder der GX 1000 ist.“

„Schauen aber schon ein bisschen trashig aus“

Kunst findet im Kreis der St. Pöltner Skater auf viele Arten einen Ausdruck, auch im Tätowieren. Die Kurzfassung zur Entstehung der ersten Tattoos: Zuviel Alkohol und die neue Tätowiermaschine des ehemaligen Vorsitzenden Markus ,Gnomi’ Fanninger kamen ins Spiel. Bereuen tue das Tattoo keiner, im Gegenteil. Die Burschen in der Runde ziehen die Hosenbeine hoch und präsentieren es. Eine Mischung aus Stolz und Amüsement ist spürbar. „Schauen aber schon ein bisschen trashig aus“, meinen sie belustigt. Fast jeder der jüngeren Mitglieder hat ein Skateboard über dem Knöchel tätowiert. Für sie bedeutet es weit mehr als ihre gemeinsame Liebe zum Skaten. „Wir sind Freunde und Familie, die Grenzen verschwimmen.“

Der Sound des Skateboardens

Eine weitere Liebe, die sie teilen, ist jene zur Musik, ganz gleich, ob in den Skatevideos oder bei ihren Jams. Die Geschmäcker sind breit gefächert, von Hip Hop über Jazz bis hin zu psychedelischem Rock oder Discofunk ist alles in ihrer Plattenkollektion vertreten. „Musik macht beim Skateboarden einen Riesenunterschied. Ein Typ, der Punk hört, fährt ganz anders als einer, der Hip Hop hört.“ Diese Worte stammen nicht von einem Mitglied der STP Skate Association, sondern von zwei Skateboardern, die mittlerweile ihre Musik vor zehntausenden Menschen in ausverkauften Hallen auflegen: Camo & Crooked. Die STP Skate Association verfolgen sie online über die Homepage. „Der neue Skatepark kommt cool und es ist leiwand, dass sich was tut in St. Pölten“, meinen sie. Ihre Abschlussworte: „Was besser gemacht werden könnte: Die Jungs von der STP Skate Association könnten mal besser skaten lernen.“

Skateparkblues Part II

Daniel Chahrour macht einen Backside-Nosegrind. | NOEN

So scherzhaft dieser Kommentar gemeint war, so ernst sind die tatsächlichen Probleme der STP Skate Association. „Der Zukunftswunsch wär natürlich ein fetter Betonpark, da hat man einmal 20 Jahre eine Ruhe“, das stellen die Skater klar. Bauen von Skateparks aus Beton ist eine Win-Win Situation für alle Beteiligten. Solche Parks sind weit nachhaltiger und werden langsamer abgenützt.

Die jeweiligen Gemeinden müssten nur eine einmalige Investition tätigen, wenn sie auch kostspieliger ist. Im Vergleich: Das neue Kaltbad in St. Pölten kostete die Stadt rund fünf Millionen Euro, ein Betonpark könnte sich auf etwas über ein Zehntel davon belaufen. Die regelmäßigen Instandhaltungskosten würden wegfallen und die STP Skate Association hätte endgültig einen Park, der nicht immer und immer wieder wegen Renovierungsarbeiten geschlossen werden muss.

Ob sich St. Pölten und der Skateverein erneut auf einen Umbau des Skateparks einigen können? Das ist derzeit fraglich. Egal, wie es ausgeht: Ihre Liebe zu den vierrädrigen Brettern werden die Jungs vom Skateverein so bald nicht verlieren.