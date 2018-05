Nach wie vor sind Kritiker überzeugt, dass zu viele Güterzüge den Hauptbahnhof ansteuern und die Güterzugumfahrung zu wenig genutzt wird. Immerhin die Hälfte sei bereits auf der Anfang Dezember in Betreib genommenen GZU unterwegs, betont ÖBB-Sprecher Christopher Seif. Aktuell fahren wöchentlich 850 Güterzüge und damit im Schnitt 120 pro Tag durch die Landeshauptstadt. „Dadurch ist der Hauptbahnhof in seiner Funktion als Knotenbahnhof bereits deutlich entlastet worden“, erläutert Christopher Seif.

Der Betrieb der Neubaustrecke werde 2018 sukzessive hochgefahren, so Seif. Denn das Ziel sei es, so viele Züge wie nur möglich vom Bahnhof wegzubringen. Damit würden auch wichtige Kapazitäten für zusätzlichen Personenverkehr geschaffen, erklärt Seif.

Gänzlich vom Güterverkehr befreit werden können Stadtgebiet und Hauptbahnhof allerdings nicht

„Immerhin steuern 20 Prozent des wöchentlichen Güterverkehrs, also 170 Züge, direkt St. Pölten an oder transportieren Güter aus der Landeshauptstadt in andere Städte“, so Seif. „Die werden natürlich auch weiterhin den Hauptbahnhof anfahren.“

Eine „Befreiung“ vom Güterverkehr sei daher gar nicht möglich, wohl aber eine Entlastung, die es bereits gebe. Die verbleibenden 30 Prozent aller Güterzüge würden eben schrittweise auf die GZU verlagert. Die ÖBB kündigen diesbezüglich Gespräche mit privaten Eisenbahnverkehrsunternehmen an. „Wir werden alle Anstrengungen unternehmen, damit mehr Züge über die Neubaustrecke fahren. Vorschreiben können wir das aber nicht.“

Dafür müssten Unternehmen auf das auf der Güterzugumfahrung implementierte ETCS-Zugsicherungssystem umrüsten. Das erfordere Investitionen, bringe aber auch entscheidende Vorteile, so Seif: Der Schienenverkehr sei im Vergleich zu bisherigen Systemen sicherer. Die Streckenkapazität und -Geschwindigkeit sei deutlich gesteigert worden.