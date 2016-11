Praxisorientierter Unterricht und fachliche Kompetenz zählen zu den Stärken der LFS Pyhra: Ein Trainingspflügen mit einem zweifachen Weltmeister sowie die Kyrberger Fachtage für Rinderzucht, sowie Wald- und Forstwirtschaft standen letzte Woche im Mittelpunkt. Doppelweltmeister im Pflügen Hermann Altmann und die Landtechnik-Pflanzenbaulehrkräfte waren mit acht Traktoren und unterschiedlichen Pflügen im Einsatz, um den jungen Schülern der LFS Pyhra exakte Pflugtechnik zu vermitteln.

Das Pflügen sei trotz neuer vielfältiger und minimierter Bodenbearbeitung nach wie vor eine wichtige Bearbeitungstechnik, bei der es auf große Genauigkeit ankommt. „Mit einem Weltmeister zu pflügen und unterschiedlichste Geräte selbst ausprobieren zu dürfen, — ein tolles Erlebnis“ , schwärmten die Schüler.

"LFS Pyhra ist fachliche Drehscheibe"

Rinderfachtag und Waldtag mit höchstem Praxisbezug seien vor allem als Verbindung der LFS Pyhra zu interessierten Landwirten und früheren Absolventen. Natürlich nehmen auch die Schüler daran teil. Geboten werden aktuellstes Wissen und praktische Umsetzung für Innovationen und Technik. Rinderexperte Fachschullehrer Thomas Zuber : „Die LFS Pyhra ist fachliche Drehscheibe für Rinderzucht in der Schülerausbildung, für Rinderzuchtbetriebe aus ganz Niederösterreich in der Weiterbildung und mit dem Internationalen Kompetenzzentrum für Milch- und Rinderwirtschaft Pyhra im Dienste der Rinderzucht auch für internationales Fachpublikum an österreichischem Zuchtvieh“.

Forstdirektor Werner Löffler betonte in seinem Referat beim Waldtag die hohe Kompetenz der Sparte Forstwirtschaft: Schulische Ausbildung, der Weg zum Forstfacharbeiter und zum Forstwirtschaftsmeister finden in der LFS Pyhra höchste Kompetenz in ihren Lehrkräften und einen hervorragenden Praxisbetrieb mit allen wirtschaftlichen Baumarten.