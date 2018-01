Sehr gut bis Nicht genügend – in den meisten St. Pöltner Volksschulen wird die Leistung wie eh und je in klassische Kategorien eingestuft. Auf den ersten Blick ist also die „Notenwahrheit“, die die Regierung jetzt wieder verpflichtend einführen will, das Mittel der Wahl in den Schulen der Landeshauptstadt. Die erst im Jahr 2016 fixierte Regelung, die den Schulen die Wahlfreiheit zwischen Ziffernnoten-System und alternativer Leistungsbeurteilung in der ersten bis dritten Klasse ermöglicht, wird derzeit nur vereinzelt genutzt. Als Alternative würde vielen die verbale Beurteilung aber dennoch abgehen.

Zwar hatte sich ein Großteil der Eltern in den Schulforen für die Beibehaltung der traditionellen Beurteilung vom Einser bis zum Fünfer ausgesprochen, die Schulleiter selbst begrüßen aber die aktuellen Möglichkeiten. Sie wollen diese Wahlfreiheit auch in Zukunft erhalten.

„Manche Dinge brauchen etwas Zeit bis sie sich in den Köpfen der Menschen festsetzen.“ Andrea Lininger , Direktorin Grillparzer-Volksschule II

„Die Eltern sollten weiterhin wählen können, welches System sie bevorzugen“, meint etwa Judith Königsberger von der Daniel-Gran-Volksschule II. Als die Schule vor der Wahl stand, hatten sich die Erziehungsberechtigten für das Ziffernnotensystem entschieden. Die Direktorin selbst findet verbale Beurteilung aber aussagekräftiger. „Interpretationsspielraum gibt es auch bei den Noten eins bis fünf“, ist Königsberger überzeugt.

Ebenfalls die Wahlfreiheit erhalten will ihre Kollegin von der Grillparzer-Volksschule II Andrea Lininger. Auch dort ist man aufgrund des Wunsches der Eltern bei den Ziffernnoten geblieben. Zwingend das bessere System ist das laut der Direktorin aber nicht: „Ich glaube schon, dass verbale Beurteilung auch funktionieren kann. Manche Dinge brauchen nur etwas Zeit, bis sie sich in den Köpfen der Leute festgesetzt haben“, sagt die Schulleiterin.

Alternative Beurteilung zusätzlich zu Noten

Eine verbale Beurteilung gibt es in Viehofen und Radlberg, obwohl auch dort die fünfteilige Notenskala nie abgeschafft wurde. „Wir haben die Noten beibehalten, machen aber in der ersten Klasse zusätzlich eine alternative Leistungsbeurteilung“, erklärt Direktorin Melanie Scholz. Wie jene genau aussieht, bleibt den jeweiligen Klassenlehrern überlassen.

Ziel ist es, Schülern und Eltern zu erklären, was die Kinder schon gut können und wo es noch Nachholbedarf gibt. Die Pläne der Regierung befürwortet Scholz im Gegensatz zu einigen ihrer Kollegen: „Die Notenwahrheit muss gegeben sein“, ist die Schulleiterin überzeugt. Alleine schon deshalb, weil das System so fest in den Köpfen der Menschen verankert sei. Es müsse aber klar definiert sein, welche Note für welche Leistung vergeben wird.

Ebenfalls zum Teil alternativ beurteilt werden die Kinder in der Otto-Glöckel-Volksschule. „Es wäre schade, wenn man den Schulen diese Autonomie wieder wegnimmt“, findet Direktorin Alexandra Schiffler. Drei der elf Klassen der Volksschule haben das System der alternativen Leistungsbeurteilung. „Zwei davon sind Mehrstufenklassen, eine wird als Integrationsklasse geführt. Dort ist die Art der Beurteilung Teil des pädagogischen Konzepts“, erklärt Schiffler. In den übrigen Klassen der Schule wäre es „kein Beinbruch“, wenn Ziffernnoten wieder verpflichtend wären, da die ursprüngliche Form der Beurteilung ohnehin beibehalten wurde.