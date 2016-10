„Solche Diskussionen sind der Grund, warum sich so wenige Menschen für Politik interessieren.“ So fasst der neue Grün-Gemeinderat Markus Hippmann die Debatte um seine Wahl in den Prüfungsausschuss, in dem er Obmann werden wird, danach zusammen.

„Das ist, wie wenn der Fleischhauer den Hund auf die Wurst aufpassen lässt“

FP und VP hatten ihn in seiner ersten Gemeinderatssitzung ordentlich unter Beschuss genommen. Vor allem Hippmanns ehemalige SP-Mitgliedschaft bot Angriffsfläche. „Das ist, wie wenn der Fleischhauer den Hund auf die Wurst aufpassen lässt“, polterte VP-Stadtrat Peter Krammer. Wäre Hippmann ein echter Grüner, würde er das Mandat gar nicht erst annehmen. VP-Vizebürgermeister Matthias Adl mutmaßte, dass es dem Neo-Gemeinderat nur ums Geld gehe: „Denn ob Sie auf einem roten Mandat die Kontrollfunktion ausüben können, darf bezweifelt werden.“

Markus Hippmann konnte nur vor der Sitzung lachen. Ehe er in den Prüfungsausschuss gewählt wurde, nahmen ihn FP und VP ins Visier. | Mario Kern

Die FP betonte, es entspreche nicht dem Wählerwillen, dass ein Grüner den Vorsitz im Kontrollausschuss übernehme. „Die St. Pöltner haben SP gewählt und kriegen jetzt den Hippmann“, meinte FP-Stadtrat Klaus Otzelberger. Die bessere Lösung wäre, dass FP oder VP den Vorsitz übernehmen würden.

„Letztklassiger geht‘s nimmer“

Die SP-Fraktion reagierte empört – zumal FP und VP ohnehin im Kontrollausschuss säßen. „Letztklassiger geht‘s nimmer“, ärgerte sich SP-Gemeinderat Heinz Hauptmann über die blau-schwarze Kritik.

Gewählt wurde Hippmann in seine Funktion mit nur 26 von 40 Stimmen. „Ich hoffe dennoch auf eine gute Zusammenarbeit“, bleibt der Neo-Gemeinderat optimistisch.