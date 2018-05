Seit 150 Jahren informiert die St. Pöltner Zeitung über alle wichtigen Ereignisse in der Stadt. Ein Jubiläum, das die NÖN am Montag, 14. Mai, mit ihren Lesern auf dem Rathausplatz feiern wird.

Am 8. Mai 1868 erwarb Bischof Joseph Feßler den St. Pöltner Boten, der vom Katholischen Preßverein in die St. Pöltner Zeitung umgewandelt wurde. Mit den Jahren entwickelte sich die St. Pöltner Zeitung, mit 27 weiteren Ausgaben erscheint sie heute als „Niederösterreichische Nachrichten“. „Die St. Pöltner Zeitung steht heute für unabhängigen, kritischen und engagierten Journalismus. Deshalb ist sie auch 150 Jahre nach ihrer Gründung in den meisten Haushalten unverzichtbar“, so Chefredakteur Daniel Lohninger. „Das Jubiläum ist daher ein Anlass, unseren treuen Leserinnen und Lesern ein großes Danke zu sagen.“

Zur Feier des Tages wird am 14. Mai der NÖN-Doppeldeckerbus von 15 bis 17 Uhr gleich neben dem NÖN-Büro vor dem Rathaus stationiert sein. Alle NÖN-Leser können den Hauptstadt-Wein „Maestro“ verkosten. Für die ersten 150 Abonnenten gibt es einen Wecken St. Pöltner Brot von der Bäckerei Hager gratis. Das prämierte Brot wird außerdem in allen Hager-Filialen um nur 1,50 Euro für NÖN-Abonnenten erhältlich sein.

Eigene Briefmarken wird es auch geben: Der Briefmarkensammler-Verein St. Pölten hat in Zusammenarbeit mit der NÖN eine Serie mit fünf historischen Sujets zusammengestellt. Diese gibt es am Jubiläumstag beim NÖN-Sonderpostamt im Rathaus und ab 15. Mai um nur 10 Euro beim NÖN-AboClub.