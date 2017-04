St. PÃ¶lten

Der 20-Jährige wurde am 10. März festgenommen. Laut Staatsanwaltschaft besteht ein Zusammenhang mit fünf Verdächtigen, für die am 6. März in St. Pölten die Handschellen klickten. Gegen zwei Männer wurde am Montag die U-Haft verlängert.

Zwei junge Erwachsene wurden am 23. März "unter zahlreichen Auflagen und einer Sozialnetzkonferenz" enthaftet. Ihnen soll "der heurige Schulabschluss ermöglicht werden", teilte das Gericht damals mit. Ein 16-Jähriger war zuvor auf freien Fuß gesetzt und angezeigt worden.