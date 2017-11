Mit 16 archäologischen Maßnahmen war 2017 in St. Pölten das bisher intensivste Grabungsjahr seit der Institutionalisierung eines Stadtarchäologen am Magistrat. Das Spektrum reichte nach Angaben vom Donnerstag wie immer von Künettenbeobachtungen bis hin zu "richtigen" archäologischen Grabungen im Vorfeld verschiedener Bauvorhaben.

2018 werden die Grabungen des Teams um den Stadtarchäologen Ronald Risy fortgesetzt. Im Stadtmuseum wird zudem eine Sonderausstellung präsentiert. Das Thema lautet "Leben mit dem Tod", mit der Konzeptionierung wurde bereits begonnen. Die Schau soll alle Epochen der Menschheitsgeschichte von der Sesshaftwerdung bis in das 20. Jahrhundert verfolgen, wobei die aktuellen Funde der vergangenen Jahre im Mittelpunkt stehen.

Stadler: Interesse der Bevölkerung an der Geschichte sehr groß

"Das Gebiet um St. Pölten war schon sehr früh besiedelt, und wir haben Funde aus allen Epochen der Menschheitsgeschichte. Deshalb soll auch präsentiert werden, was alles ausgegraben wurde und gesagt werden, wie die Funde zu interpretieren sind. Wir wissen, dass das Interesse der Bevölkerung an der Geschichte der Landeshauptstadt sehr groß ist", sagte Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ).

Die Ausgrabungen am Domplatz werden aufgrund der hohen Befunddichte vermutlich noch eineinhalb Jahre dauern, war am Donnerstag zu erfahren. Außerdem laufen parallel dazu die Planungen für den neuen Domplatz mit dem Architektenteam Jabornegg & Palffy aus Wien. "Jedenfalls ergeben sich durch die Bewerbung als Europäische Kulturhauptstadt 2024 gemeinsam mit dem Land Niederösterreich für die Platzgestaltung völlig neue Aspekte, die nun in die Planungen einfließen sollen", betonte Stadler.

3.971 Individuen freigelegt

Auf dem Domplatz wurde 2017 eine Fläche von 356 Quadratmetern geöffnet, "die doch bedeutend kleiner ist als in den vergangenen Jahren" (2016: 658 Quadratmeter, 2015: 820 Quadratmeter). Allerdings wurden 3.971 Individuen freigelegt und dokumentiert, was "eine absolute Rekordzahl" war. Der bisherige Höchstwert lag bei 3.164 im Jahr 2015. Zudem ist nach Rathausangaben auch der Prozentsatz an Kindern bedeutend höher als in den vergangenen Jahren. Die Gesamtzahl der geborgenen Individuen beträgt inzwischen 16.608.

In der Grabungsfläche zeigten sich zudem auch die erhaltenen Überreste eines großen römischen Gebäudes, das aus mehreren beheizten Räumen, wahrscheinlich einem gepflasterten Hof und weiteren Räumlichkeiten besteht. Ob es sich um Häuser reicher Bürger handelte oder diese Gebäude öffentlich genützt wurden, "kann zu diesem Zeitpunkt nicht eindeutig beantwortet werden", so der Magistrat.

2017 kamen auch 1.048 Kleinfunde und bisher 245 Münzen zum Vorschein. Mehr als 20.000 Fotos wurden aufgenommen. Ab 4. Dezember wird die Grabungsfläche geschlossen.