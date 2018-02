Die provisorische Asphaltschicht in der Kremser Gasse ist bald Geschichte. Am

3. April soll mit der Neupflasterung des Teilstücks zwischen Brunn- und Marktgasse begonnen werden. Ende August soll dieser Abschnitt der Einkaufsstraße in neuem Glanz erstrahlen.

42.000 Pflastersteine werden verlegt. Die Stadt führt dabei jenes Design fort, das schon in der Brunngasse umgesetzt wurde: Verwendet werden helle und dunkle Granitsteine sowie gelbe Betonsteine. Allerdings hat man auch Lehren aus der Brunngasse gezogen. „Wir werden nur mehr geschnittenes und gestrahltes Material verwenden, um eine möglichst ebene Oberfläche herzustellen“, so Baudirektor Kurt Rameis. Kosten wird die Neupflasterung 700.000 Euro, derzeit läuft die Ausschreibung der Erd- und Baumeisterarbeiten.

Baum wird versetzt, Bänke kommen zurück

Der Brunnen an der Ecke Brunngasse bleibt erhalten, statt des Lederhülsenbaums wird ein kleinerer Baum an einem leicht versetzten Standort gepflanzt. Wieder aufgestellt werden neben zehn sanierten, grau gestrichenen und mit LED-Technik ausgerüsteten Altstadt-Kandelaber die Sitzbänke, Fahrradständer und Mistkübel.

Wann die übrigen Straßenabschnitte der Innenstadt die neue Pflasterung bekommen werden, ist noch nicht klar. „Es ist wahrscheinlich, dass wir nicht gleich weitermachen mit dem Rest der Kremser Gasse“, berichtet Bürgermeister Matthias Stadler. Mit Blick auf die Bewerbung zur Kulturhauptstadt ergänzt der Stadtchef: „Bis 2024 soll sie aber

fertig sein.“