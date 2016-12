Für die täglich etwa 11.000 Fahrzeuge, die von der S 33 auf die B 1a in Richtung St. Pölten abfahren, gibt es eine gute Nachricht: Das Land errichtet im nächsten Jahr eine Beschleunigungsspur. Damit soll der Verkehr, der von der Westautobahn aus Richtung Wien und Linz über die Kremser Schnellstraße in das St. Pöltner Regierungsviertel und Stadtzentrum fährt, beschleunigt werden.

Gegenwärtig sorgt am Ende der S 33-Abfahrt eine Kreuzung mit Stopptafel vor allem zu den Stoßzeiten für Rückstau bis auf die Schnellstraße und so manche gefährliche Situation. Durch die zusätzliche Spur sollen die von der Schnellstraße abfahrenden Fahrzeuge künftig fließend in den aus Böheimkirchen kommenden Verkehr eingebunden werden.

„Wir erwarten uns durch diese Investition mehr Sicherheit und eine deutliche Verbesserung des Verkehrsflusses“, erklärt Landeshauptmann Erwin Pröll die Beweggründe für das Straßenbauprojekt. Zugleich werde die Leistungsfähigkeit der Kreuzung erhöht, was die Stau-Anfälligkeit dieses Straßenabschnitts reduzieren soll.

Voraussetzung für die Entscheidung waren die positiven Erfahrungen mit der neuen Beschleunigungsspur, die seit zwei Jahren die aus dem Norden kommenden Fahrzeuge von der S 33 auf die B 1a leitet. Diese Lösung habe sich bewährt, erläutert Pröll.

Die Kosten in der Höhe von rund 500.000 Euro für den hundert Meter langen Beschleunigungsstreifen teilen sich Land und Asfinag. Mit den Bauarbeiten begonnen wird im Frühjahr, die Fertigstellung ist für Herbst vorgesehen.