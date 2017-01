Der Vertrag für das Polizei-Ausbildungszentrum ist unterschrieben: Das Innenministerium hat sich mit Horst Zesch, dem Eigentümer der Liegenschaft am Europaplatz 2, geeinigt. Der Mietvertrag ist auf zehn Jahre befristet.

In der Vorwoche wurde mit der Adaptierung für den Lehrbetrieb begonnen. Die 3.800 Quadratmeter Nettogeschoßfläche mit Büro- und Verwaltungsräume werden für die Schulungszwecken neu aufgeteilt. „Wir rechnen mit der Übergabe des Objekts Ende Mai oder Anfang Juni“, berichtet Immobilien-Verwalter Paul Edlauer. Die 260 Lehrplätze werden noch nicht alle gleich am Anfang vergeben, informiert Ministeriumssprecher Karl-Heinz Grundböck: „Der Betrieb wird schrittweise hochgefahren, bis zur Vollkapazität. Das wird voraussichtlich noch heuer der Fall sein.“

In der Polizeischule werden 19 Monate lang Grundlagen wie Recht, Persönlichkeitsbildung, Kriminalistik und Bürokommunikation gelehrt sowie Handlungs- und Einsatztrainings abgehalten. Zudem wird es zwei Praxisblöcke im Gesamtausmaß von fünf Monaten geben.

In St. Pölten werden nicht nur niederösterreichische Polizeischüler ausgebildet. „Es kann gut sein, dass hier ganze Klassen mit Personen aus Wien oder Oberösterreich sind“, erklärt Grundböck.

Ihre Praktika absolvieren werden allerdings nicht mehr Polizeischüler in St. Pölten. „Sie werden nach Möglichkeit in ihren Heimatbundesländern eingesetzt. Auch Niederösterreicher werden, dem Bedarf entsprechend, auf das ganze Land verteilt“, so Grundböck.