Mit der Arbeit an einem neuen Roman und der Aufführung von zwei Theaterstücken aus ihrer Feder steht Schriftstellerin Zdenka Becker eine ereignisreiche erste Jahreshälfte bevor. Beim niederösterreichisch-slowakischen Abend „Literatur ohne Grenzen“ liest Ex-Landestheater-Mime Klaus Haberl Beckers Geschichte „Ein fesches Dirndl“ aus der Anthologie „Mein Mostviertel“.

Neuer Roman wird im Sommer fertig

Während beim Literatur-Event am Donnerstag, 2. März, ab 18 Uhr in der Landesbibliothek auch Texte von Hana Lasicová und Jana Bodnárová gelesen werden, widmet sich Zdenka Becker dieser Tage verstärkt der kurzen Erzählung, die nur vordergründig etwas mit Dirndln zu tun hat.



„Das ist der Ausspruch, als ich das erste Mal ein Dirndl trug“, erzählt Becker. „Damit war ich für viele wirklich in Österreich angekommen.“ Aus ihren Erfahrungen als Slowakin, die vor 42 Jahren nach Österreich auswanderte, fertigt sie einen Roman an. „Für den mir noch knapp 30 Seiten fehlen. Bis zum Sommer soll er fertig werden.“

Dirndl dient ihr als Metapher, ein Land anzunehmen

Im Roman verbindet Becker Schicksale zeitgenössischer Flüchtlinge mit ihrem eigenen. Das Dirndl dient ihr als Metapher, ein Land anzunehmen. „Ich weiß wie mühsam Integration ist und bin selbst noch nicht vollständig integriert. Damals wurden mir viele Stolperseine in den Weg gelegt. Heute passt mir das Dirndl aber immer mehr wie eine zweite Haut.“



Zdenka Beckers Theaterstück „Boogie & Blues“ aus dem Jahr 2006 gelangt ab 17. März im Dormitorium des Stiftes Lilienfeld zur Aufführung. Die Laiengruppe „Spielfeld“ – Teile davon haben Beckers Beitrag zum letztjährigen Bürgertheater gespielt – hat sich Beckers Theaterstück ausgesucht und warten damit mit der deutschsprachigen Erstaufführung auf.

Beckers sechzehn Jahre altes Stück „Odysseus kam nicht zurück“ hingegen wird am 19. Mai im Forumkino St. Pölten gespielt. Zurzeit zeigen Regisseur Peter von Fontano und Schauspielerin Elisabeth Rass den Monolog in Bayern. „Odysseus“ ist Beckers erfolgreichstes Stück – bislang wurde es bereits vier Mal nachgespielt, darunter auch in Bonn und New York.