St. PÃ¶lten

In der Nacht auf Donnerstag erreichten die Feuerwehr St. Pölten-Stadt Notrufe: In der Goldegger Straße brannte ein Auto!

Auto in Flammen: Feuerwehr rückte an .

Rasch konnte das erste Tanklöschfahrzeug der Florianis, die gerade auf der Autobahn im Einsatz standen, in die Goldegger Straße ausrücken - beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Pkw, der relativ nah an einem Wohngebäude geparkt war, bereits in Vollbrand.

Ein Atemschutztrupp brachte das Feuer schnell unter Kontrolle, ein Übergreifen sowie größerer Schaden am Gebäude konnte verhindert werden.