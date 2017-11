Bankomat beim VAZ gesprengt: Verdächtige festgenommen.

Unbekannte Täter haben den Bankomat beim St. Pöltner VAZ gesprengt. Gegen drei Uhr früh in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag dürfte die Tat laut Polizei passiert sein. Schadenshöhe ist noch keine bekannt, laut Polizeisprecher Johann Baumschlager sei aber "enormer Sachschaden" entstanden.

in den frühen Morgenstunden sind vier Verdächtige festgenommen worden. Bei dem im Zuge einer Fahndung festgenommenen Quartett handelt es sich laut Baumschlager um rumänische Staatsbürger. Die Erhebungen der Kriminalisten dauerten am Donnerstag an.