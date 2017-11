Der Anerkennungspreis in der Sparte Bildende Kunst ist für Barbara Kapusta eine willkommene Bestätigung von außen für ihre künstlerische Arbeit. „Ich freue mich sehr über den Niederösterreichischen Kulturpreis.“

Preis für Grenzen-Sprengerin

Kapustas künstlerischer Ansatz ist so vielfältig wie nur irgend möglich: In ihren Werken arbeitet sie mit Sprache, bewegten Bildern, Objekten und Performance-Akten. „Ich verstehe sie nicht als getrennte Bereiche, sondern als gleichwertige Materialien“, betont die Künstlerin im NÖN-Gespräch. Kapusta wurde in Lilienfeld geboren und wuchs in St. Georgen auf. Sie ging in St. Pölten in die Schule und kommt immer wieder in die Stadt, wenn „ich mich in der Nähe zum Arbeiten zurückziehe“.

In ihren kreativen Arbeiten behandelt die Künstlerin Arbeitswelten, Kommunikation und die Beziehungen zwischen Sprache und Objekten. Zuletzt verwob sie Skulpturen mit Gedichten und bricht überhaupt gerne Grenzen zwischen künstlerischen Ausdrucksformen.