„Dass St. Pölten Wohnstadt Nummer eins ist, sieht man an den vielen Kränen und Baustellen in der City. Dass St. Pölten auch für Wirtschaftsbetriebe ein interessantes Pflaster ist, zeigt die große Nachfrage nach Betriebsbauland-Grundstücken“, weiß Michael Miksch, Geschäftsführer von Jäger Immo. Flächen im Gewerbepark Kopal sind also begehrt.

60 Prozent der parzellierten und in Bauland-Betriebsgebiet gewidmeten Flächen des Gewerbeparks sind vermietet oder verkauft. „Für die restlichen 40 Prozent gibt es bereits Angebote und weit fortgeschrittene Verhandlungen“, so Miksch. Noch im Sommer soll die Verwertung des ersten Teils des 30 Hektar großen Areals abgeschlossen sein.

Konkret geplant sind dort etwa eine Autowaschanlage und ein hochwertiger Büro-Campus, in Verhandlung sind die Vermarkter mit Interessenten für eine Kfz-Werkstatt, Lagerhallen und Büros für moderne Werbetechnik. Seit der rechtskräftigen Widmung des ersten Abschnittes des Gewerbeparks Kopal im vergangenen Sommer ist schon viel geschehen. Die Baracken und Heeresgebäude sind verschwunden – bis auf die Simulatorhalle und die ehemalige Panzerwerkstatt, die jetzt als Fitnessstudio genutzt wird.

Neue Ampel an der Mariazeller Straße

„Für die Bevölkerung wird der Fortschritt in den nächsten Monaten sichtbar, wenn die Bagger anrollen und die neue Hauptstraße durch die ehemalige Kaserne errichtet wird“, sagt Michael Miksch. Auch in der Mariazeller Straße werden die Aktivitäten für das Kasernen-Areal sichtbar: Die Einfahrt wird mit einer ampelgeregelten Kreuzung optimiert. „Wir rechnen damit, dass das in den Sommermonaten passiert, die Bauverhandlung findet erst statt“, bestätigt Verkehrsamtsleiter Ernst Schwarzmüller.

Die Bauarbeiten für das neue Straßennetz am Areal beginnen noch im Mai und sollen bereits im Juni dieses Jahres wieder abgeschlossen sein. „Wir freuen uns auf viele Interessenten, die das Potenzial und die optimale Lage des Gewerbeparks erkennen“, wirbt Baumeister Richard Pasteiner, Geschäftsführer von Jäger Immo, die das Areal vermarktet.