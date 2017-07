3.500 Besucher feierten beim Splash Hard am Ratzersdorfer See.

Blobbing, Musik und Feierstimmung am Ratzersdorfer See .

Star-Acts wie Thorsteinn Einarsson oder Flowrag sorgten für Tanzstimmung. Ein paar Glückliche durften sich sogar über ein Meet&Greet mit den Musikern freuen.

Beim Beachvolleyball, Bubblesoccer oder am Wuzzler konnten sich die Sportlichen messen. Highlight war wieder das Blobbing – mit Sprungturm und riesigen aufblasbarem Kissen ließen sich zahlreiche Mutige in den See befördern.