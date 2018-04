Der 18-Jährige aus dem Bezirk gestand die Tat, bei der er aus dem Tresor Bargeld erbeutet hatte. Laut der Landespolizeidirektion Niederösterreich wurden dem Verdächtigen auch zwei Gelddiebstähle aus Geldbörsen im Oktober 2017 in St. Pölten nachgewiesen. Zuletzt soll er in der Nacht auf Montag in Böheimkirchen in ein Geschäft eingedrungen und ebenfalls Bargeld gestohlen haben.

Insgesamt erbeutete der Verdächtige 4.800 Euro - ein Großteil davon wurde sichergestellt und den Geschädigten rückerstattet. Die Höhe des durch die Einbrüche entstandenen Sachschadens war zunächst nicht bekannt. Der Beschuldigte, der alle vier Taten zugab, wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft St. Pölten angezeigt.