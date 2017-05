Für das 500-Jahr-Jubiläum der Reformation hat Barockfestival-Leiterin Caroline Berchotteau die Barockmusik um fast hundert Jahre „älter“ gemacht. Um einem der diesjährigen Schwerpunkte St. Pöltens als Reformationsstadt Rechnung zu tragen, gibt es im Juni zwei Konzerte unter dem Titel „Bach meets Luther“: Zum einen widmet sich die St. Pöltner capella incognita mit dem Ensemble Sonocto Luthers Chorälen in der Evangelischen Kirche. Zum anderen intonieren Domchor und Domorchester weitere Choräle des Kirchenreformators in der Domkirche.

Auch abseits dieses Mini-Schwerpunkts im diesjährigen Barockfestival setzt Caroline Berchotteau auf die St. Pöltner Musikerszene: Bei „Bauernhöfe, Tanzböden, Hafenkneipen“ spielen die heimischen Tandler mit Sprecherin Christina Scherrer im Vinzenz Pauli auf.

Die St. Pöltnerin Johanna Kargl bringt mit dem Ensemble zeitgeist erneut ihr Programm „Vater und Sohn“ zu Gehör und entführt diesmal in der Synagoge in barocke und volksmusikalische Klanggefilde.

Auch die Kooperation mit der „Orgel Plus“-Reihe der Dommusik gibt es in diesem Jahr wieder: Diesmal lädt Domorganist Ludwig Lusser erlesene Tropfen ein, kredenzt vom St. Pöltner Vinothekar Michael Haydn.

Gäste aus Frankreich, Italien und Spanien

Auch mit internationalen Künstlern kann Berchotteau aufwarten: Der in St. Pölten bestens bekannte Serpentinist Michel Godard bringt am 10. Juni mit Sängerin Linda Bsiri und Lee Santana bei „Femina Sacra“ einen Ausflug in die weibliche Klang- und Sprachwelt zu Gehör.

„Fiesta Espanola“ bringen Les Accords Extraordinaires am 16. Juni zur Aufführung, Akkordeonist Jean-Louis Martinier und Nyckelharpa-Spieler Marco Ambrosini stimmen mit „Inventio“ am 22. Juni Werke von Biber und Bach an. Der krönende Abschluss ist der Auftritt von Soquuadro Italiano am 24. Juni: Die Italiener verbinden bei „From Monteverdi to Mina“ die Musik der alten Meister mit zeitgenössischem Liedgut.