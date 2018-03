Ein 17-Jähriger aus dem Bezirk war an jenem Montagnachmittag von unbekannten Männern bedroht und dazu genötigt worden, bei einem Bankomat Geld in dreistelliger Euro-Höhe zu beheben und herauszugeben.

Der Verdächtige wurde am 16. März von Beamten der Inspektion am Bahnhof aufgrund eines Fahndungsblatts erkannt. Der 26-jährige Rumäne war geständig. Er wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert.