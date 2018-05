„Die Idee, Carrera-Rennbahnen zu verleihen, ist mir eigentlich im Schlaf gekommen“, erzählt der St. Pöltner Thomas Heß (53). Knapp zehn Jahre ist es her, dass sich der begeisterte Modellbauer über am Boden herumliegende Strecken ärgerte. „Also habe ich mir gedacht, ich mache Module, die schnell zusammenzubauen und ebenso schnell zu verstauen sind.“ Und dann kam ihm die Idee, die Bahnen auch zu vermieten. „Ich machte mich damals schlau und merkte, dass es so etwas in Österreich kaum gab“, so Heß, der im Krankenhaus als OP-Gehilfe arbeitet.

Thomas Heß | privat, Werth

Also meldete er ein Gewerbe an. Anfangs stand er auf Kir tagen mit seinen Bahnen, ehe immer mehr im ganzen Land auf ihn aufmerksam wurden, vor allem Firmen. Mittlerweile baut der zweifache Familienvater die Rennbahnen – Carrera-Digital im Maßstab 1:32 – bei drei bis vier Veranstaltungen im Monat in unterschiedlichen Größen auf. „Mehr schaffe ich alleine kaum. Der Turnus-Dienst im Krankenhaus kommt mir bei der Planung entgegen.“ Auf Wunsch gestaltet er Strecken-Details und Autos auch mit Firmenlogos.

Und „spielt“ er auch selber noch damit? „Dafür fehlt mir aktuell die Zeit“, sagt Heß. Stattdessen plant er weitere Projekte. Umgesetzt hat er bereits eine Bahn mit Lkw und Bagger, die dank der Technik realitätsgetreu gesteuert werden sollen. „Die Idee dahinter ist es, zu lernen, wie man mit einem Lkw fährt“, so Heß, der damit gezielt Fahrschulen ansprechen möchte. Auch an ferngesteuerten Fußballschuhen arbeitet der St. Pöltner.

Die verschiedenen Modelle und seine Baukünste hat er auf der Website rennbahnverleih.at gestellt.