Neben den Kindertheaterproduktionen im Großen Haus und in der Theaterwerkstatt präsentiert das Landestheater NÖ in St. Pölten seit der Spielzeit 2016/17 jeweils auch ein Jugendtheaterstück in der Bühne im Hof. Am Samstagabend hatte "Anders" - nach dem preisgekrönten Roman von Andreas Steinhöfel in der Dramatisierung von Anne Bader - Premiere. Reaktion des vorwiegend jugendlichen Publikums: "Cool!"

Der zwölfjährige Felix Winter fällt nach einem Unfall in ein langes Koma, nach dem Erwachen leidet er unter retrograder Amnesie, nennt sich "Anders" und verfügt über paranormale Fähigkeiten. Als er aus diesem Zustand auftaucht, erinnert er sich schließlich an eine schwere Mitschuld, die ihm zuvor wie vieles andere nicht bewusst gewesen ist.

Der Plot klingt banaler als er ist, zumal Regisseur Volker Schmidt einige geschickte Kniffe anwendet, um die Sache in Schwung zu bringen. Dazu zählen nicht zuletzt die musikalischen Arrangements von Luka Vlatkovic, die dem Stück einen pfeffrigen Anstrich a la Rockmusical verleihen. Ein bisschen mehr Textdeutlichkeit würde dabei nicht schaden. Das variable Holzbühnenbild und die passenden Kostüme von Johannes Weckl und Anna Hostek sowie die Video- und Lichtelemente von Phillip Haupt und Karl Apfelbeck tun ein Übriges, um das Geschehen auch optisch aufzupeppen.

Mit Hanna Binder ist die Titelrolle zudem hochkarätig besetzt: Sie spielt den seltsamen Buben mit androgynem Charme und changiert gekonnt zwischen selbstbewusst-vitaler Widerborstigkeit und brüchiger Unsicherheit, fällt zwischendurch in automatenhafte Bewegungsschemata, dann wieder in schieren Übermut und verkörpert ideal die Intention des Autors, der über seine Figur sagt: "Anders ist eigentlich relativ amoralisch."

Moralisch versuchen hingegen die Erwachsenen daherzukommen und machen sich damit eher lächerlich: die pseudoflotten Eltern (trefflich: Bettina Kerl und Tim Breyvogel), ebenso die bemühte, aber betuliche Lehrerin (Cathrine Dumont). Da kommt mancher Dialog köstlich entlarvend über die Rampe. Auch der countrymäßig gezeichnete Stack mit seinem Hühnerstall (Luka Vlatkovic) ist letztlich eine tragikomische Figur. Und so durchzieht eine gehörige Portion Ironie die eineinhalb Stunden und nimmt der durchaus nicht leichtfüßigen Story die Schwere. Zum Dank gab's viel Beifall.