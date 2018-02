Seit mittlerweile drei Jahrzehnten wartet die Mozartgemeinde Niederösterreich mehrere Male im Jahr mit Klassik-Genuss auf hohem Niveau auf. Renommierte Trios und Quartette sowie vielversprechende Senkrechtstarter konzertieren durchschnittlich fünf Mal im Schubertsaal des BORG – die Auswahl trifft in bewährter Manier Mozartgemeinde-Obmann Manfred Engel.

„Ich bekomme viele Angebote und könnte damit zehn Konzerte im Jahr bestreiten“, erklärt Engel. Ausschlaggebend ist für ihn die Qualität, der sich die Mozartgemeinde aus der „Pflege der Kunst Mozarts“ verschreibt – davon haben sich bislang in 150 Konzerten insgesamt 15.000 Gäste überzeugen können.

Musik „nicht nur Genussmittel, sondern Lebensmittel“

Der St. Pöltner hält über die Jahre Kontakt zu Spitzen-Ensembles, fördert aber auch junge Talente wie das heimische Benigna Quartett. Hauptsächlich kommt in den Konzerten die klassische Kunst zum Tragen – auf Manfred Engels Einladung wurden bereits sämtliche Streichquartette und -Quintette Mozarts vorgetragen, aber auch Werke mit an sich großer Besetzung. Trotzdem vergisst Engel auch nicht auf zeitgenössische Komponisten wie etwa Friedrich Cerha und Kurt Schwertsik.

Das Jubiläumsjahr eröffnet das Lichtental Trio am Sonntag, 18. Februar, um 11 Uhr im Schubertsaal mit Werken von Mozart, Pleyel und Brahms. Am 15. April kehrt das Eos Quartett zurück, am 18. Mai bescheren das Kreisler Trio und Domorganist Ludwig Lusser „Orgel plus Mozart“.

Für ihn sei Musik „nicht nur Genussmittel, sondern Lebensmittel“, betont Engel. Die Vielfalt der Musik, die sich besonders im Werke Mozarts zeige, solle immer zu Gehör gebracht werden. Auch durch die Mozartgemeinde. „Und das hoffentlich noch lange, wenn es mir gelingt, eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger zu finden.“