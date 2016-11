In seiner neuen Film-Dokumentation „Sankt Martin – Soldat, Asket, Menschenfreund“ stellt der St. Pöltner Regisseur Fritz Kalteis eines klar: Der Heilige Martin hatte einen weißen, keinen roten Mantel. „Er stand als Offizier der Gardereiterei im Dienst mehrerer römischer Kaiser, bevor er Mönch und Bischof wurde. Als Soldat trug er einen weißen Mantel, die Chlamys.“

Fehlinterpretation des geteilten Mantels

Dieser Mantel habe aus einer Innenseite aus Schaf-Fell und eine Außenlage aus wasserabweisendem Stoff bestanden. Das Bildnis vom barmherzigen Martin, der für einen frierenden Bettler seinen Mantel mit dem Schwert teilte, dürfte also eine Fehlinterpretation sein. „Er hat wohl die beiden Lagen einfach voneinander getrennt und das geht recht schnell. Wir haben es sogar ausprobiert.“

Kalteis drehte den Film anlässlich des 1.700sten Geburtstages von Martin von Tours für ORF, ARTE und den Bayerischen Rundfunk. Der St. Pöltner filmte an 20 Drehtagen an Originalschauplätzen in Deutschland, Frankreich und Ungarn.

Burgschauspieler als Hl. Martin

Für die Darstellung des greisen Martin konnte der St. Pöltner niemand geringeren als Burgschauspieler Peter Matic gewinnen. „Damit ist für mich auch ein Wunsch in Erfüllung gegangen, einmal mit ihm zu arbeiten.“ Den jüngeren Martin gibt dessen Sohn Paul Matic, mit dem Kalteis bereits mehrere Male gedreht hatte.

Mit den beiden zeichnet der St. Pöltner Film-Profi das Bild eines von seiner Religion tief bewegten Mannes, der seinen „Weg gegen alle Widerstände konsequent gegangen ist“ und dabei in der Wahl seiner Mittel nicht zimperlich gewesen sei.

Martins „Mantel-Teilung“ mit einem frierenden Bettler sei auch für die heutige Zeit ein starkes Bild, meint Kalteis: „Gerade jetzt brauchen viele Menschen unsere tätige Nächstenliebe. Martin ist in dieser Beziehung ein Vorbild.“