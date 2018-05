Während sich die St. Pöltner Fußballer für entscheidende Tage in der heimischen Meisterschaft einspielen, hat für Gastronomen und Händler in der Landeshauptstadt die Vorbereitung für die Fußball-Zeit danach begonnen. Wenn in rund 40 Tagen das Eröffnungsspiel in Moskau angepfiffen wird, wollen sie fit sein für die Weltmeisterschaft in Russland.

Mit „Gepriesen sei die Wuchtl“ tritt das Egon schon zum zwölften Mal bei einem Fußball-Großereignis an. Während der WM-Festwochen läuft ein sportliches und kulturelles Rahmenprogramm zu den Spielen auf der LED-Leinwand im Egon-Hof. Angepfiffen wird sogar schon früher: Die Wuchtl rollt erstmals am

30. Mai beim freundschaftlichen Länderspiel Österreich gegen Russland.

Gastronomen erwarten sich positive WM

Fußball-Erlebnis bietet auch das Cinema Paradiso in diesem Sommer wieder. Die WM-Helden jagen aber erstmals nur im Beislkino über die Leinwand und nicht auch im Schanigarten. „Aufgrund der früheren Anpfiffzeiten wird eine Übertragung open air nicht möglich sein, weil es noch zu hell für eine Projektion ist“, erklärt Kino-Projektleiter Christoph Wagner. Mit 7.000 Zuschauer wie bei der EM 2016 –

auch dank Public-Viewing-Kooperation mit dem ORF – rechnet er daher heuer nicht. „Für dieses Jahr wünschen wir uns fußballbegeisterte 2.000 Gäste“, so Wagner und ergänzt. „Unser Schanigarten ist damit für alle, die gut ohne Fußball leben können, der perfekte Ort für einen entspannten Sommerabend.“

Positive Auswirkungen der WM erwartet sich Wirte-3100-Obmann Leo Graf überhaupt für die St. Pöltner Gastronomen: „Jemand, der gerne Fußball schaut, tut das lieber in gemütlicher Gesellschaft, als alleine auf dem Sofa vor dem Fernseher“, ist Graf überzeugt. Um die passende Atmosphäre zu schaffen, lassen sich die Wirte einiges einfallen: „Viele stellen Leinwände auf, einige stimmen sogar ihre Speisen auf die Länder ab, die gerade spielen“, weiß Graf.

Trotzdem sind Sportgroßereignisse wie die Fußball-WM „für viele ein idealer Anlass, um die TV- und Heimkinotechnik zu erneuern oder zu erweitern“, kann Mediamarkt-Vertriebsleiter Jörg Bauer berichten. Vor allem Fernseher ab einer Bildschirmdiagonale von 55 Zoll werden in den kommenden Wochen zu den Bestsellern zählen.

Grillen und Pickerl gehören dazu

Ebenso von der WM profitieren wird der Sportartikelhandel, wie Andreas Hofbauer, Sprecher der Sparte Handel der Wirtschaftskammer, weiß: „Nicht nur Trikots werden verkauft, sondern alles rund um den Fußball wie WM-Bälle oder Schuhe.“ Auch der Lebensmittelhandel zählt laut Hofbauer zu den Gewinnern von Großereignissen wie jenem in Russland.

Bei Egger ist man diesmal mit einer Grillkampagne gewappnet, wie Geschäftsführer Bernhard Prosser betont. „Das passt alles gut zusammen: Bier, Fußball und Grillen“, ist Prosser überzeugt.

Dazu gehören für viele vor der WM auch die Fußball-Pickerl. Zahlreiche Tauschbörsen erleichtern in den Wochen bis zum Fußball-Großereignis das Vorhaben, sein Album voll zu kriegen. Im Egon und beim Emmaus-Flohmarkt trifft man ebenso Gleichgesinnte wie in der Stadtbücherei und in der „Würfelwelt“ (siehe Infobox). In der „Würfelwelt“ und bei JuPet-Brettspiele neben dem Egon gibt es als Alternative zum Panini-Album auch das Tschutti Heftli mit kleinen Kunstwerken von den antretenden Kickern. Die dänische Mannschaft hat dafür die St. Pöltnerin Katharina Kainz porträtiert.