Längst unterstützen die engagierten Mitglieder des Vereins Guarantee on tomorrow nicht mehr nur Flüchtlinge vor der Haustüre, sondern auch dort, wo sie jetzt dringend Hilfe benötigen: So hatten Vereinsmitglieder um Obmann-Stellvertreterin Nadine Rohlik vor wenigen Tagen einen Transporter angefüllt, der Winterkleidung, Hygieneartikel und Medizin nach Ungarn, an die serbische Grenze und nach Griechenland gebracht hat. „Das meiste sind Sachspenden, die innerhalb von 24 Stunden nach unserem Aufruf zusammengekommen sind“, zeigt sich Rohlik über die prompte Hilfsbereitschaft erfreut.

Deutschkurse werden geplant

In Österreich sei indes die Integration wichtiger als die Versorgung mit Gewand. „Deswegen organisieren wir seit Oktober Deutschkurse“, erklärt Rohlik. Wöchentlich für Anfänger im Cinema Paradiso und für Fortgeschrittene im Redpoint. In den Kursen werden aktuell 130 Personen von 17 ehrenamtlichen Privatpersonen unterrichtet. 90 Personen, und damit dem Löwenanteil, wird die deutsche Sprache sogar zu Hause beigebracht. Die Nachfrage nach Kursplätzen vom Büro für Diversität, von Diakonie und Caritas ist sehr groß. „Weil wir eben Kurse für Personen mit laufendem Asylverfahren anbieten. Da muss nämlich bereits die Integration ansetzen.“

Geburtstagsfest als Charityevent

Aktuell bietet Guarantee on tomorrow auch eine Märchenstunde jeden zweiten und vierten Freitag im ehemaligen Forumkino an. „Da passiert Integration durch das Vorlesen und Nachspielen.“ Weiterhin gesucht werden Buddies, die Flüchtlingsfamilien begleiten und in allen Lebenslagen unterstützen ( 0676/711 94 76).

Hilfe kommt auch von den Musikern Harry Stöckl und Gerald Schaffhauser: Sie spielen bei ihrem Geburtstagsfest am Samstag, 28. Jänner, ab 21 Uhr im frei:raum Hits von „Rage against the machine“ und spenden den Reinerlös ihres Live-Konzertes dem Verein.