St. PÃ¶lten

Jeder kennt es: Obwohl bereits eine Ultraschall-Untersuchung beim Arzt gemacht wurde, wird im Krankenhaus wieder eine gemacht – ähnliche Mehrfach-Untersuchungen gibt es in vielen Bereichen. Die Elektronische Gesundheitsakte (ELGA) soll das ändern. Ärzte und Patienten können dank ihr auf bestehende Befunde zugreifen.

Startschuss am 10. Jänner

Am 10. Jänner wird mit allen Landeskliniken auch im Universitätsklinikum St. Pölten das neue System in Betrieb genommen. ELGA erfasst dann nach Zücken der E-Card und eines Ausweises jeden Patienten – etwa 530.000 sind es pro Jahr. Wer das nicht will, muss sich von ELGA abmelden. Nachteile habe dadurch niemand zu erwarten, versichert Krankenhaus-Sprecher Thomas Wallner.

Seit März laufen in St. Pölten die Vorbereitungen und Schulungen. Dabei ging es unter anderem darum, ELGA-konforme Entlassungsbriefe zu erarbeiten. „Der Vorteil war, dass ausreichend Zeit vorhanden war und es zudem einen regelmäßigen Erfahrungsaustausch mit den ELGA-Verantwortlichen der Landeskliniken-Holding gibt“, erklärt Wallner. Nach der Umstellungsphase werde sich der Mehraufwand für das Spitalspersonal in Grenzen halten.

Die Patienten sollen von ELGA profitieren

Jeder könne, so Wallner, auf seine eigenen Daten rasch und sicher zugreifen, zugleich sorge die Zugriffsmöglichkeit von Ärzten auf die Daten für bessere Diagnose- und Behandlungsmöglichkeiten und kürzere Wartezeiten.

Im Laufe des Jahres werden dann auch die meisten niedergelassenen Ärzte in Stadt und Bezirk St. Pölten das ELGA-System einführen.