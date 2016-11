St. PÃ¶lten

Eine Fünfjährige hat neue Eislaufschuhe gekriegt. Klar, dass sie diese gleich ausprobieren will. Allerdings, so die Kritik der Mutter: „Nirgendwo in St. Pölten war das zu einer sinnvollen Zeit möglich.“

Und das trotz zweier potenzieller Angebote: der Eishalle im Sportzentrum Niederösterreich und dem Eislaufplatz der Naturfreude. Während der Eislaufplatz der Naturfreude erst am nächsten Wochenende eröffnet wird und aus Sicht der Mutter ohnehin zu klein ist, ist die Eishalle an sich ganzjährig nutzbar.

Aber, so die Mutter: „Leider ist der Publikumslauf, falls überhaupt, bestenfalls am Vormittag. Da sind die Kinder aber im Kindergarten oder in der Schule.“ Da hier auch St. Pöltner Steuergeld verbaut wurde, sei diese Praxis zumindest hinterfragenswert.

Beschwerden bisher nicht bekannt

„Ich höre von dieser Beschwerde zum ersten Mal. Wir haben punkto Publikumslauf überhaupt noch nie Beschwerden gehabt“, wundert sich Sportzentrum-Geschäftsführer Franz Stocher. In der Sache selbst gibt er der Mutter zumindest in einer Hinsicht Recht: „Es wäre für uns alle wünschenswert, wenn wir einen regelmäßigen Zeitplan für den Publikumslauf hätten.“ Tatsächlich sei die Eishalle täglich von 7 bis 22 Uhr offen, ein großer Teil der Zeit aber ausgebucht – mit Eishockey, Eiskunstlauf oder Eisstocksport.

„Wir nehmen unseren Auftrag sehr ernst und versuchen, sowohl für die Sportler als auch für die St. Pöltner da zu sein.“

Franz Stocher, Geschäftsführer des Sportzentrums NÖ

Den Rest der Zeit sei die Halle für den Publikumslauf geöffnet, wobei hier auch zunehmend Schulen mit ihren Schülern aufs Eis gehen. Diese Zeiten sind aber von Woche zu Woche verschieden und so war es beispielsweise just in der Vorwoche so, dass die Eishalle gut 20 Stunden für die St. Pöltner geöffnet war – am Mittwoch und Donnerstag sogar bis 14.45 Uhr. Am Leopoldi-Tag allerdings nicht, wie die Mutter kritisiert.

„Wir nehmen unseren Auftrag sehr ernst und versuchen, sowohl für die Sportler als auch für die St. Pöltner da zu sein. Aber wir können uns halt nur im Rahmen des Möglichen bewegen“, erklärt Stocher.

Anregungen versuche man aber in künftige Überlegungen bestmöglich einzubeziehen. Für den Publikumslauf geöffnet ist die Eishalle meist bis Ende März. Es ginge auch länger, betont Stocher: „Aber die Erfahrung zeigt, dass niemand im April oder Mai oder September Eislaufen will.“

„Die Öffnungszeiten von Eishalle und Eislaufplatz ergänzen sich sehr gut“

Zumindest an den Wochenenden über großzügige Öffnungszeiten kann man sich auf dem Naturfreunde-Eislaufplatz freuen. Er wird am Samstag, 26. November, eröffnet. Im Magistrat betont man, dass er eine gute Alternative zur Eishalle wäre. „Die Öffnungszeiten von Eishalle und Eislaufplatz ergänzen sich sehr gut“, betont Thomas Kainz vom Magistrat. Die Naturfreunde hätten heuer erst wieder 15.000 Euro in neue Licht- und Tonanlage investiert, ohne die sehr moderaten Eintrittspreise zu erhöhen – um den Eisläufern möglichst attraktive Rahmenbedingungen bieten zu können.