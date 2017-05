Es geht weiter aufwärts mit der Yesterday-Bar im Bar- und Spirits-Guide des Fal staff. 87 von 100 Punkten vergaben die Kritiker des Lokal-Führers an Oliver Kloiber und sein Team – um zwei mehr als im Vorjahr, um fünf mehr als vor zwei Jahren. Vor allem bei der Qualität der Drinks und der Vielfalt des Sortiments gibt es einen klaren Aufwärtstrend. Besondere Erwähnung finden die Orchideen-Cocktailplatte und die große Auswahl an seltenen Jahrgangsspirituosen.

Eine der besten Bars in Niederösterreich

„Es freut mich, dass wir uns als eine der besten Bars Niederösterreichs etablieren konnten und wir das dritte Jahr in Folge besser bewertet wurden“, betont Kloiber, der sich vor sieben Jahr seinen Traum von einer eigenen Bar in der Prandtauerstraße erfüllte. Konsequent verfolgt er seither seine American-Bar-Philosophie für ein Publikum, das wert auf Qualität legt.

Die Klientel für gehobenes Trinken in St. Pölten gebe es, sagt Kloiber. Dementsprechend rasch wächst die Fan-Gemeinde. An einen Ausbau denkt Kloiber aber nicht: „Die Top-Bars sind überall auf der Welt relativ klein. Man soll sich hier wie in einem Wohnzimmer fühlen.“ Lediglich der am Dienstag wiedereröffnete Gastgarten wurde auf 70 Sitzplätze aufgestockt, die Versorgung erfolgt nun über eine eigene Outdoor-Bar.

Immer wieder Neues für die Gäste

Um die Gäste zu überraschen, probiert Kloiber immer wieder Neues. Derzeit angesagt sind Fusion-Gin-Tonics, beispielsweise mit Rosmarin, Lemongrass, Ingwer und Gurke. Insgesamt stehen mittlerweile 635 verschiedene Spirituosen zur Auswahl. Die Palette reicht von der 10-Euro-Flasche bis hin zu Cognac-Flaschen mit einem Sammlerwert von 20.000 Euro.