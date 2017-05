Fast 2.700 Hunde leben in St. Pölten, 130.000 Euro nimmt die Stadt jährlich durch die Hundeabgabe ein. Hundeauslaufzone gibt es nur eine – jene beim Hammerpark. Für die FP ein Grund für einen Dringlichkeitsantrag im Gemeinderat, in dem sie Hundeauslaufzonen in weiteren Stadtteilen verlangte. „Linz hat doppelt so viele Hunde wie St. Pölten, ist flächenmäßig kleiner und hat 16 Hundeauslaufzonen“, rechnete FP-Stadtrat Martin Antauer vor. VP und Grüne unterstützten ihn, die SP-Mehrheit sah keine Dringlichkeit und verweigerte dem Antrag die Zustimmung.

Keine Dringlichkeit für Hundezonen

Die Dringlichkeit sieht man auch im Magistrat nicht. Die Stadt sei laufend in Kontakt mit Hundevereinen, Tierschutzverein und Hundebesitzern – einen konkreten Bedarf für zusätzliche Auslaufzonen habe keine dieser Gruppen artikuliert.

Die bestehende Hundezone übererfülle mit 2.150 Quadratmetern die Vorgaben und werde vor allem von Hundebesitzern, die im Zentrum wohnen, genutzt, erklärt Rathaussprecher Martin Koutny. Großflächigere Hundefreilaufzonen im dicht besiedelten Zentrum würden größere Probleme aufwerfen. „Familien mit Kindern, ältere und gebrechliche Personen oder Menschen, die sich vor Hunden fürchten, könnten diese Gebiete nicht gleichberechtigt benutzen“, so Koutny.

Stadt: „Linz hat viel weniger Grünflächen“

Die von der FP geforderten Hundefreilaufzonen in allen Teilen der Stadt hält man im Rathaus für wenig sinnvoll. „St.

Pölten besteht zu mehr als 60 Prozent aus unbefestigter Fläche. Hier gibt es wunderbare Möglichkeiten, die Natur uneingeschränkt mit dem Vierbeiner zu genießen“, erklärt Koutny. Das sei auch der Unterschied zu Linz, das nicht nur über fast viermal so viele Einwohner, sondern auch über wesentlich weniger Grünflächen als St. Pölten verfüge.