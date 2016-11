St. PÃ¶lten

Zarte 15 Jahre alt ist Miriam Kaser. Anders als manche Alterskollegen hat sie in ihrer Freizeit aber nicht nur Party im Kopf, sondern das Ziel, die Welt zu verbessern. Und dieses Ziel führte die BORG-Schülerin zu den Jungen Grünen, die im Frühjahr von einer Gruppe um Landesvorstandsmitglied Fiona Karl gegründet worden waren.

15 bis 20 Mitglieder hat der harte Kern mittlerweile. Sie wählten Kaser jetzt zur Sprecherin. Die 15-Jährige sieht sich als Vertreterin einer selbstbewussten und urbanen St. Pöltner Jugend, für die Öffi-Ausbau, Zeitunglesen und konsumfreier öffentlicher Raum mehr zählen als Dorffest-Halligalli und Mopedfahren. So richtig wütend wird Kaser bei Rassismus oder Ausländerfeindlichkeit.

"Rechtsextremismus gibt’s am BORG nicht"

Glücklicherweise sei die Lage in St. Pölten aber noch nicht so schlimm wie anderswo: „Rechtsextremismus gibt’s am BORG nicht und auch unter meinen Alterskollegen habe ich damit nicht wirklich Erfahrungen gemacht.“ Dennoch sei es wichtig, aufzuklären und klare Alternativen aufzuzeigen. Eine davon ist Alexander Van der Bellen, für den die St. Pöltner Jungen Grünen eine Veranstaltung organisieren.

Mittelfristig wollen Kaser und Karl mit jungen Grün-Themen punkten. Vor allem der Lup ist ein Anliegen: Ein Feiertagsbetrieb müsse eingeführt, Tagesbetriebszeiten ausgedehnt und Intervalle verdichtet werden. „Zu den Stoßzeiten sind die Busse heillos überfüllt“, weiß Kaser aus Erfahrung. Auch bei ihrer Forderung nach Enzis auf dem Rathausplatz will sie nicht lockerlassen: „Wir brauchen konsumfreie Sitzgelegenheiten in der Innenstadt.“ Und der Erhalt von Grünraum in der Stadt müsse Priorität haben.

Trotz ihres frühen Polit-Engagements schwebt Kaser so wie Karl keine Partei-Karriere vor: „Uns geht es darum, für uns Jugendliche möglichst viel zu bewegen.“ Ein Platz im Gemeinderat sei dafür nicht notwendig.