Start des Marsches ist am Mittwoch, 1. Februar, am St. Pöltner Mühlweg; Ziel ist am Donnerstag, 2. Februar, um circa 17.30 Uhr beim Parlament in Wien.

„Stimmung ist ohnehin aufgeheizt“

„Rund 80 Personen werden entlang der Ratzersdorfer Hauptstraße weiter auf die B 1 in Richtung Gablitz und am nächsten Tag dann weiter bis Wien marschieren, wo eine Abschlusskundgebung stattfindet. Dabei werden sie auch von der Polizei eskortiert“, berichtet Edmund Tragschitz von der Polizei.

Ursprünglich war – so wie im Vorjahr – eine Übernachtung im Gablitzer Pfarrheim geplant. „Die Pfarre hat die Zusage für die Unterbringung zurückgezogen“, informiert Bürgermeister Michael Cech und er erklärt: „Demos ziehen Gewalt an. Das heißt aber nicht, dass die Demo-Teilnehmer gewalttätig sind. Die Stimmung ist ohnehin aufgeheizt.“

Als Alternative werden die Marschteilnehmer am Mittwochabend mit Autos nach Wien gebracht und am nächsten Tag wieder zurück zum Ausgangspunkt nach Gablitz, erklärt Osman Ayaz, Vorstandsmitglied von Feykom, den Rat der kurdischen Gesellschaft in Österreich, die den Marsch organisiert.