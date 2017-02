St. PÃ¶lten

Mit heftigen Geschützen fährt die FP gegen den Magistrat auf. Stadtparteichef Klaus Otzelberger ortet gar einen „Umweltskandal“. Schauplatz der Empörung sind die WWE-Gründe, die FP selbst bezeichnet sie als „östliches Glanzstoff-Areal“.

Laut Gutachten des Umweltbundesamtes, auf das sich die FP stützt, finden sich hier 24.000 mit umweltgefährdenden Schadstoffen kontaminierte Kubikmeter. Vor allem Mineralöl-Kohlenwasserstoffe und Metalle wie Blei, Zink und Kupfer seien hier abgelagert und würden auch das Grundwasser bedrohen.

Ganz überraschend kommt das nicht: Die Stadt hatte für das Areal wegen des Verdachts, dass hier Altlasten lagern könnten, vor zwei Jahren eine Bausperre verhängt. Dennoch empört sich Otzelberger: „Wie ist es möglich, dass die unter der SP-Stadtregierung und SP-Bürgermeister zuständigen Ämter diesem Treiben zugesehen haben und behördlich nicht eingeschritten sind?“ Dass jetzt die Steuerzahler für die Sanierung dieser Altlasten aufkommen müssten, sei ein „Skandal“. Bürgermeister Matthias Stadler (SP) müsse zudem klären, ob von diesem Areal eine Gefährdung für Mensch und Umwelt ausgehe.

Stadt hat noch kein Gutachten erhalten

Im Magistrat betont man, dass die Stadt das Gutachten noch nicht erhalten habe. Umweltrecht-Referatsleiter Harald Prinz: „Deshalb können wir derzeit inhaltlich keine Stellungnahme abgeben.“ Die Stadt sei jedenfalls nicht die zuständige Behörde – das seien Bund und Land. Zudem ergänzt das Medienservice, es sei erschütternd, dass ein langjähriger Stadtrat die Zuständigkeiten nicht kenne und so tue, als wäre er von den Altlasten „völlig überrascht“.

Dass die Köpfe im Rathaus dennoch rauchen, hat einen anderen Grund: Der von der FP der NÖN zugespielte Prüfbericht des Umweltbundesamtes ist mit 10. August 2016 datiert. Weder Stadt noch Grundeigentümer wurden aber bisher davon in Kenntnis gesetzt. Im Rathaus interpretiert man das so: „Wir gehen davon aus, dass bei Gefahr in Verzug die zuständigen Behörden die Grundeigentümer und die Stadt sofort verständigt hätten.“ Folglich könne von der Verdachtsfläche keine besondere Gefahr ausgehen.