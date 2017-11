Der Designverliebt Kreativmarkt lockt heuer als XXL-Variante in die ehemalige Konerei auf dem Glanzstoffgelände, und zwar am 25. und 26. November. In der 2.500 Quadratmeter großen Halle, die vor einigen Jahren als Ausweichquartier für die New Design University aufwendig restauriert worden war, sollen an den beiden Tagen um die 120 Aussteller ihre neuesten Kollektionen präsentieren.

Neuer Besucherrekord soll aufgestellt werden

„Wir möchten diesmal die 10.000er-Besuchermarke knacken“, strahlt Designmarkt-Organisatorin Barbara Ringseis, denn: „Unser Konzept ist einzigartig, das zieht nicht nur Besucher aus St. Pölten, sondern aus ganz Österreich an.“

Unter den Ausstellern bei Österreichs größtem Designmarkt gibt es diesmal auch 20 Vintage & Second Hand Aussteller, die hochwertige Secondhand-Designware anbieten. Am Sonntag, 26. November, gibt es dann noch einen Family-Mitmach-Flohmarkt. Und: „Wir prämieren heuer zum ersten Mal den schönsten Stand und die besten neuen Produkte via Publikumswertung. Die beiden Kategoriegewinner bekommen einen Stand am Designmarkt im März“, wirbt Barbara Ringseis.