Nun also doch: Zum Beginn der heurigen Badesaison wird am See ebenfalls Handyparken möglich sein. Die große Nachfrage hat in der Stadt ein Umdenken ausgelöst: Denn im ersten Jahr verhinderten Bedenken einer falschen Nutzung am See die bequeme Bezahlmöglichkeit, die schon lange in der Innenstadt verwendet werden kann.

Die Sorge: Kunden müssen bei Nutzung der Handy-App auswählen, in welcher Zone sie ihr Auto parken – passiert hier ein Irrtum, ist der Ärger groß. „Denn wer in der Grünen Zone steht, jedoch die Kurzparkzone in der Innenstadt auswählt, zahlt zwar eine Parkgebühr, bekommt aber dennoch einen Strafzettel“, so die Erklärung aus dem Rathaus. Ist die GPS-Ortung am Handy aktiv, sollte dies aber kein Thema sein.

Die Möglichkeit, mittels NFC bargeldlos mit dem Handy oder auch der Bankomatkarte direkt an einem der neun Automaten beim Seenerlebnis zu bezahlen, wird es heuer noch nicht geben.